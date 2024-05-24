Евросоюз попросил Россию объяснить исчезновение буев

Евросоюз счел провокационным исчезновение части пограничных буев на реке Нарве, которые разграничивают судоходные пути, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель

Буи устанавливают каждую весну. До 2022 года это делали регулярно, однако недавно эстонские пограничники сообщали, что Россия убрала 24 из 50 установленных буев на реке Нарве, которая разделяет Россию и Эстонию.

«Этот инцидент на границе — часть более широкой линии провокационного поведения и гибридных действий России, в том числе на ее морских и сухопутных границах в районе Балтийского моря», — заявил европейский комиссар.

Граница России и Эстонии частично проходит по реке Нарве и Чудскому озеру. МИД Эстонии в ближайшее время собирается вызвать российского временного поверенного в делах, чтобы обсудить тему исчезнувших буев.