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Трамп пообещал разобраться с колоссальными тратами на Украину

Источник:
РИА Новости
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Бывший президент США Дональд Трамп пообещал, что «разберется» с колоссальными по размерам выплатами Украине в случае победы на предстоящих президентских выборах.

Каждый визит президент Украины Владимира Зеленского в Вашингтон знаменует новую финансовую помощь, исчисляемую миллиардами долларов, приводит РИА Новости слова Трампа, сказанные им на встрече со своими сторонниками в Детройте

«Зеленский, вероятно, является величайшим торговцем из всех ныне живущих политиков. Всякий раз, приезжая нашу страну, он покидает ее с 60 миллиардами долларов… и так без конца. Я разберусь с этим», — пообещал Трамп.

Ранее администрация президента США Джо Байдена направила 61 миллиард долларов на нужды Украины.

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