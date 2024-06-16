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Си Цзиньпин заявил, что США склоняли Китай напасть на Тайвань

Источник:
Financial Times
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Председатель КНР Си Цзиньпин в 2023 году заявил главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, что США провоцировали Китай совершить нападение на Тайвань, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Глава Китая КНР в апреле 2023 года на встрече с фон дер Ляйен сообщил, что Вашингтон обманом пытался заставить Пекин напасть на остров. Он отметил, что «не клюнет на приманку», поскольку конфликт может разрушить все достижения Китая за последние годы, пишет газета.

В качестве подтверждения издание приводит слова бывшего посла КНР в США Цуй Тянькая, который на одной из азиатских конференций сообщил, что Китай «не попадет в ловушку, которую кто-то, возможно, готовит для нас».

Пекин не признает суверенитета Тайваня, считает его своей провинцией и настаивает на том, чтобы «политику одного Китая» соблюдали во всем мире. США, с одной стороны, признают эту политику, с другой — постоянно провоцируют Китай.

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