Всероссийский субботник пройдет во всех регионах страны

Фото: Рамиль Ситдиков / CC BY 4.0

Всероссийский субботник пройдет по всей стране 25 апреля, дату проведения ранее объявило Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

Жители приведут в порядок свои дворы и общественные зоны, высадят цветы и деревья, наведут чистоту в подъездах, покрасят лавочки и бордюры. В каждом регионе — собственное расписание мероприятий субботника.

Поучаствовать в субботнике могут все желающие. Участники запланированных мероприятий получат от организаторов лопаты, грабли, мешки для мусора, рабочие перчатки и другой инвентарь для уборки.

Организациям, учреждениям и частным предпринимателям ведомство порекомендовало в этот день привести в порядок закрепленные за ними территории. При этом работодатель не имеет права принудить сотрудника к участию в субботнике.

Первый субботник в России прошел в 1919 году — тогда 15 рабочих железнодорожного депо бесплатно отремонтировали паровозы. В 1920 году прошел первый Всероссийский субботник — он собрал более 15 миллионов человек, участие в нем принял Владимир Ленин.

Владимир Ленин и его увлечения
Еще по теме
Суд заочно арестовал иноагента Семена Слепакова
Книга Симоньян задним числом появилась в лонг-листе «Большой книги»
Россияне напишут «Диктант Победы»
Скончался ведущий программы «Человек и закон» Алексей Пиманов
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Узбекская игра стала самой продаваемой в мире
Евросоюз «повесил» украинский кредит на Россию
PlayStation ввела проверку возраста геймеров
Герасимов рассказал о наступлении российских войск
Банк России
ЦБ снизил ключевую ставку восьмой раз подряд
Спецназ
ФСБ сорвала теракт против руководства Роскомнадзора. ВИДЕО
Вспышка на солнце
Вспышка максимального уровня произошла на Солнце
Президент России Владимир Путин
США пригласят Путина на саммит G20 в Майями
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Когда переходить на «ты» с коллегами
Удобная элегантность: тренды в обуви 2026 года
Кто такие люди-нарциссы
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Какие смайлы можно использовать в деловой переписке
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Владимир Ленин и его увлечения. ИНФОГРАФИКА
Обратная сторона Луны. ФОТО
Родоначальница кроссоверов «Нива». ФОТО
21
Раскрыт размер нового налога для электроники
20
Герасимов рассказал о наступлении российских войск
20
Евросоюз «повесил» украинский кредит на Россию
16
Путин назвал приоритетную задачу России
16
ФСБ сорвала теракт против руководства Роскомнадзора. ВИДЕО