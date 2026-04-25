Всероссийский субботник пройдет во всех регионах страны

Всероссийский субботник пройдет по всей стране 25 апреля, дату проведения ранее объявило Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

Жители приведут в порядок свои дворы и общественные зоны, высадят цветы и деревья, наведут чистоту в подъездах, покрасят лавочки и бордюры. В каждом регионе — собственное расписание мероприятий субботника.

Поучаствовать в субботнике могут все желающие. Участники запланированных мероприятий получат от организаторов лопаты, грабли, мешки для мусора, рабочие перчатки и другой инвентарь для уборки.

Организациям, учреждениям и частным предпринимателям ведомство порекомендовало в этот день привести в порядок закрепленные за ними территории. При этом работодатель не имеет права принудить сотрудника к участию в субботнике.

Первый субботник в России прошел в 1919 году — тогда 15 рабочих железнодорожного депо бесплатно отремонтировали паровозы. В 1920 году прошел первый Всероссийский субботник — он собрал более 15 миллионов человек, участие в нем принял Владимир Ленин.