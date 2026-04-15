Виктория Боня записала обращение к Путину от «лица народа»

Источник:
Sibnet.ru
Виктория Боня
Фото: © телеграм-канал Виктории Бони

Телеведущая и популярный блогер Виктория Боня записала 18-минутное видеообращение к президенту России Владимиру Путину «от лица народа», в котором заявила, что подчиненные «врут» главе государства о происходящем в стране или «неправильно доносят информацию».

«Владимир Владимирович, вас боятся. Народ вас боится, блогеры, артисты боятся, губернаторы вас боятся. А вы президент нашей страны. Мне кажется, мы не должны бояться. <...> Между нами, простым народом, и вами — толстая стена, и хочется пробиться через эту стену», — сказала Боня в видео, опубликованном в ее соцсетях.

Блогер, подчеркнув, что очень любит Россию и поддерживает Путина, подняла в пять актуальных проблем, «которые наболели». Она возмутилась отсутствием своевременной реакции чиновников на наводнение в Дагестане, назвав его «страшной катастрофой».

Боня высказала мнение, что Путину врут, что в Анапе устранены последствия разлива мазута в 2025 году, потому что там снова пятно, которое «видно из космоса» и «люди собирают мазут своими руками, отмывают птиц своими руками».

Еще одной «наболевшей» темой Боня назвала изъятие скота в Новосибирской области. Телеведущаяя отметила, что сама росла в деревне и знает, «что такое скот для села, — это жизнь».

Блогер раскритиковала подготовка изменений в законодательство, в результате принятия которых может быть легализована охота на животных из Красной книги, а также блокировку соцсетей и мессенджеров, из-за которых страдает бизнес, а люди не могут общаться с родственниками, живущими за пределами страны.

Боня подчеркнула в обращении, что люди «любят, поддерживают» президента, однако, по мнению телеведущей, между главой государства и народом выстроилась стена, которую «нужно пробивать».

