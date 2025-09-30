Дело бывшего пилота Сергея Белова, в сентябре 2023 года посадившего Airbus A320 в поле в Новосибирской области и обвиняемого в нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, рассмотрят в Омске, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции во вторник, 30 сентября, рассмотрел ходатайство Белова и постановил удовлетворить его. Экс-пилот мотивировал прошение тем, что большинство потерпевших и свидетелей проживают в Омске. Дело из Барабинского районного суда Новосибирской области передали в Центральный районный суд Омска.

Авиапроисшествие, названное позже «чудом в пшеничном поле», произошло 12 сентября 2023 года. Самолет Airbus A320 следовал из Сочи в Омск. При заходе на посадку у воздушного суда отказала одна из гидравлических систем.

Командир Белов, по версии следствия, «легкомысленно» посчитал, что топлива достаточно для следования в Новосибирск, но из-за неубранного шасси его не хватило. Борт сел на сельскохозяйственное поле. 161 пассажир и шесть членов экипажа не пострадали.

Бывшего командира Airbus A320 обвиняют по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта лицом, в силу выполняемой работы и занимаемой должности обязанным соблюдать эти правила, если эти деяния повлекли по неосторожности причинение крупного ущерба). Ущерб авиакомпании оценивают в 118,9 миллиона рублей.

Белов мог бы подать ходатайство о прекращении уголовного дела, но не будет этого делать, так как надеется на установление истины в суде.