НАВЕРХ
Актуальная тема
Посадка Airbus в поле под Новосибирском
Актуальная тема
Посадка Airbus в поле под Новосибирском
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Дело посадившего самолет на пшеничное поле пилота рассмотрят в Омске

Источник:
Sibnet.ru
191 1
Экс-пилот Airbus A320 «Уральских авиалиний» Сергей Белов
Фото: © пресс-служба «Уральских авиалиний»

Дело бывшего пилота Сергея Белова, в сентябре 2023 года посадившего Airbus A320 в поле в Новосибирской области и обвиняемого в нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, рассмотрят в Омске, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции во вторник, 30 сентября, рассмотрел ходатайство Белова и постановил удовлетворить его. Экс-пилот мотивировал прошение тем, что большинство потерпевших и свидетелей проживают в Омске. Дело из Барабинского районного суда Новосибирской области передали в Центральный районный суд Омска.

Авиапроисшествие, названное позже «чудом в пшеничном поле», произошло 12 сентября 2023 года. Самолет Airbus A320 следовал из Сочи в Омск. При заходе на посадку у воздушного суда отказала одна из гидравлических систем.

Командир Белов, по версии следствия, «легкомысленно» посчитал, что топлива достаточно для следования в Новосибирск, но из-за неубранного шасси его не хватило. Борт сел на сельскохозяйственное поле. 161 пассажир и шесть членов экипажа не пострадали.

Пилот считает, что верно рассчитал топливо

Бывшего командира Airbus A320 обвиняют по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта лицом, в силу выполняемой работы и занимаемой должности обязанным соблюдать эти правила, если эти деяния повлекли по неосторожности причинение крупного ущерба). Ущерб авиакомпании оценивают в 118,9 миллиона рублей.

Белов мог бы подать ходатайство о прекращении уголовного дела, но не будет этого делать, так как надеется на установление истины в суде.

Тема: Посадка Airbus в поле под Новосибирском
Посадивший A320 на поле пилот заявил о верном расчете топлива
Посадивший самолет в поле пилот будет отстаивать в суде невиновность
Посадившему в пшеничное поле A320 пилоту предъявлен иск на 120 млн
«Уральские авиалинии» уволили второго пилота севшего в поле самолета
смотреть все
ЧП #Происшествия #Громкое дело #Новосибирск #Омск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Питомцам Новосибирского зоопарка бросили яблоко со стеклом
Каждый пятый автовладелец поддержал запрет старых машин
Ученые впервые зафиксировали оргию акул
Почему птицы летают клином
Обсуждение (1)
О самом главном
Когда переходить на «ты» с коллегами
Как распознать ложь по методикам ФБР
Какие смайлы можно использовать в деловой переписке
Кто никогда не станет руководителем
Стоит ли возвращаться к бывшим
Конфликт с ребенком: как ссориться правильно
Все статьи
Мультимедиа
Самые удивительные подводные снимки. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Самое обсуждаемое
42
США задумались над передачей Украине крылатых ракет Tomahawk
31
Зеленский пригрозил блэкаутом в Москве
30
Кремль отреагировал на призывы сбивать российские самолеты
28
Зеленский посоветовал Кремлю знать, «где бомбоубежища»
25
МИД обвинил Киев в подготовке провокаций для начала мировой войны