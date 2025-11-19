Центральный районный суд Омска в среду, 19 ноября, проведет предварительные слушания по уголовному делу бывшего пилота «Уральских авиалиний» Сергея Белова, посадившего в сентябре 2023 года самолет в пшеничное поле в Новосибирской области, следует из данных картотеки суда.

Белов обвиняется в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (часть 1 статьи 263 УК РФ, максимальное наказание — два года лишения свободы). По версии обвинения, командир Airbus А-320, принял ряд ошибочных решений при выполнении рейса Сочи — Омск. В итоге, лайнер совершил аварийную посадку в пшеничном поле. Жесткое приземление обошлось без жертв. Ущерб авиакомпании оценивают в 118,9 миллиона рублей.

#Происшествия Севший в поле Airbus с высоты. ВИДЕО

Авиатор вину отрицает. Он мог подать ходатайство о прекращении уголовного дела, но не стал, так как надеется на установление истины в суде.

Первоначально уголовное дело было направлено в новосибирский суд, однако летчик ходатайствовал о переносе слушаний в Омск, где проживает большинство свидетелей и потерпевших. Это прошение было удовлетворено.

На предварительном судебном заседании суд определяет готовность дела к разбирательству по существу. Проверяются сроки исковой давности, которые могут стать основанием для отказа.

Стороны могут договориться о мировом соглашении или другой примирительной процедуре.