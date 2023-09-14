Авиакомпания «Уральские авиалинии» показала, как сейчас выглядит пшеничное поле и севший на него самолет Airbus A320 с высоты птичьего полета. На них видно, что произошло с полем после проезда техники.

Самолет Airbus A320, летевший рейсом Сочи – Омск, 12 сентября совершил аварийную посадку в поле в Убинском районе Новосибирской области, во время переговоров пилотов звучала информация об отказе гидравлической системы. Никто из пассажиров не пострадал, и посадку назвали «чудом в пшеничном поле».

Самолет планируют обследовать, а затем забрать с поля. Пока неизвестно, как это будет происходить. Возможно, у лайнера снимут крылья, двигатели, чтобы отбуксировать его, а затем восстановить для новых полетов.

Владелец поля планирует взыскать ущерб с авиакомпании. Но его размер можно будет установить только после того, как самолет уберут.