Посадивший самолет в поле пилот получил приглашение из Азии

Пилот Сергей Белов, посадивший пассажирский самолет в поле в Новосибирской области в 2023 году, получил приглашение на работу в азиатскую компанию, об этом он сообщил СМИ.

«Да, так и есть. Куда именно — говорить не буду», — цитирует РИА Новости Белова.

По словам Белова, при попытке трудоустройства в пакистанскую авиакомпанию некоторые бывшие коллеги из «Уральских авиалиний» дали ему отрицательную характеристику. По его мнению, это связано с его критическими высказываниями о рабочих условиях.

«Никакая авиакомпания не обращалась к нам по поводу отзыва на Белова. Никто из российских или зарубежных представителей перевозчиков не интересовался им, не запрашивал его характеристики, эти заявления — неправда», — опровергла слова Белова пресс-служба авиакомпании.

Белов был командиром экипажа Airbus 320 рейса Сочи — Омск, 12 сентября 2023 года при заходе на посадку у самолета отказала «зеленая» гидросистема, и командир принял решение лететь в Новосибирск. Но топлива не хватило, и пилот решил вынужденно посадить самолет на сельскохозяйственное поле. Никто из 161 пассажира и шести членов экипажа не пострадал.

Комиссия Росавиации пришла к выводу, что вынужденная посадка самолета произошла из-за множественных ошибок экипажа. По словам пилота, расчеты были верными, но вмешалась погода.

Сейчас Белова обвиняют по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта …, максимальное наказание — два года лишения свободы), ущерб авиакомпании оценивают в 118,9 миллиона рублей. Летчику предлагали прекратить уголовное дело в связи с истечением срока давности, но он намерен доказать невиновность в суде.

Белов уволился из «Уральских авиалиний» в апреле 2024 года, после окончания расследования, по собственному желанию. После этого работал курьером.