Аварийные посадки со счастливым концом. СПРАВКА

Вынужденная посадка пассажирского самолета за пределами аэродрома — событие экстраординарное. Современные реактивные лайнеры не приспособлены для приземления на поля и водоемы. И если такая посадка обходится без жертв, это чудо. Но история такие счастливые случаи знает.

По статистике, самые рискованные периоды для самолета — это несколько минут после взлета и 8-10 минут перед посадкой. Шанс погибнуть в авиакатастрофе современные эксперты оценивают как 1 к 11 миллионам, в то время, как риск гибели на автомобильном транспорте — 1 к 5 тысячам.

Ту-124 на Неве

Новый пассажирский лайнер Ту-124 компании «Аэрофлот» 21 августа 1963 года совершал регулярный рейс по маршруту Таллин — Москва. На борту находились 45 пассажиров и семь членов экипажа. Через некоторое время после вылета обнаружилось, что переднее шасси заклинило в полуубранном положении. Возвращение в Таллин было невозможно из-за тумана, экипаж решил сесть в Пулково в Ленинграде.

Самолет сделал восемь кругов на высоте около 500 метров, вырабатывая топливо. Экипаж одновременно пытался через пробитую дыру полностью выпустить шасси. Но далее у лайнера сначала остановился левый двигатель, а через некоторое время и второй. Ту-124 начал планировать над центром Ленинграда.

Второй пилот Василий Чеченев служил в морской авиации и имел опыт посадки на воду. Именно он грамотно приводнил лайнер на Неву, не допустив ни его заныривания в воду, ни удара хвостовой частью фюзеляжа. Никто из пассажиров не пострадал. Сам самолет затонул.

Ту-154 на заброшенном аэродроме

Лайнер Ту-154М авиакомпании «Алроса» 7 сентября 2010 года летел из Полярного в Домодедово, но через 3,5 часа борт потерял электропитание, перестало работать навигационное оборудование, а также топливные насосы. У самолета оставалось авиационного керосина только на 30 минут полета.

Пилоты, снизившись над рекой Ижмой, визуально искали подходящую площадку на берегах или участок реки без изгибов, где можно было бы осуществить относительно безопасное приводнение, когда и обнаружили давно закрытый таежный аэропорт Ижмы.

Аэродром был закрыт для приема самолетов в 2003 году, использовался как вертолетная площадка. Взлетно-посадочная полоса длиной 1325 метров для Ту-154 была непригодна.

Летчики сели только с третьего захода, самолет выкатился на 164 метра в мелкий лес. Жертв среди 72 пассажиров и девяти членов экипажа не было.

Удачной посадка оказалось потому, что начальник вертолетной площадки Сергей Сотников 12 лет по собственной инициативе следил, чтобы на полосе не было мусора, посторонних объектов и не рос кустарник.

Airbus A320 на Гудзоне

Airbus A320, следовавший из Нью-Йорка в Сиэтл, сразу после взлета атаковала стая серых гусей. Командир воздушного судна Чесли Салленбергер понял, что не сможет удержать машину в воздухе и дотянуть до взлетно-посадочной полосы.

Пилот развернул самолет с севера на юг, спланировал на реку, не задев ни грузовые паромы, ни мост Вашингтона, и приводнился напротив оживленной 42-й улицы Манхэттена. Всего самолет пробыл в воздухе (с момента взлёта до приводнения) около семи минут.

Все находившиеся на его борту 155 человек (150 пассажиров и 5 членов экипажа) выжили, 83 человека получили ранения — пять серьезные (больше всех пострадала одна стюардесса, глубоко ранившая ногу) и 78 незначительные.

Ан-26 на льду

Транспортный самолет Ан-26 международной курьерской фирмы DHL, совершавший регулярный рейс из Хельсинки, в 2010 году сел на лед озера Юлемисте.

Лайнер не смог приземлиться в таллинском аэропорту с первой попытки, поскольку не вышла одна из стоек шасси, а на втором заходе у самолета возникли проблемы с мотором.

Все члены экипажа остались живы, двоих из шести отправили в больницу с незначительными травмами. В озеро, которое является одним из резервуаров питьевой воды столицы Эстонии, Ан-26 не погрузился, из него откачали топливо и вытащили на берег.

Чудо на кукурузном поле

Утром 15 августа 2019 года Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», следовавший рейсом Москва – Симферополь, сразу после взлета столкнулся со стаей чаек. Птицы попали в двигатели. Один из них заглох сразу, второй стал работать с перебоями. Тяга упала, самолет стал терять скорость.

Экипаж принял решение об экстренной посадке. Благо, что по курсу у лайнера было кукурузное поле. Садились, не выпуская шасси. Помогла кукуруза. Лайнер мягко проскользил по ней до полной остановки. Это позволило избежать пожара, а угроза возгорания была велика — баки полны топливом.

После посадки пассажиров охватила паника, но бортпроводницы ее быстро погасили. Они сумели успокоить людей и организовать эвакуацию по надувным трапам. За медицинской помощью обратились 76 человек, в том числе 19 детей. Госпитализирована была только одна женщина. Это инцидент назвали «чудом в кукурузном поле».

Чудо на пшеничном поле

Спустя четыре года экипаж все тех же «Уральских авиалиний» совершил еще одно чудо, но уже на пшеничном поле. Airbus A320 летел из Сочи в Омск. На борту, по данным МЧС, был 161 пассажир и шесть членов экипажа. На подлете к пункту назначения сработала аварийная сигнализация об отказе одной из трех гидросистем самолета.

По словам гендиректора авиакомпании Сергея Скуратова, отказала «зеленая система» гидравлики. Экипаж принял решение садиться в Новосибирске. Лайнеру, возможно, потребовался бы более длинный пробег торможения, а в новосибирском аэропорту взлетно-посадочная полоса длиннее.

Airbus A320, севший на пшеничное поле в Новосибирской области Фото: © Уральские авиалинии

Но по пути в Новосибирск из-за встречного ветра увеличился расход топлива. Экипаж был вынужден принять решение об аварийной посадке. В итоге Airbus A320 успешно приземлился на пшеничном поле. Самолет остался цел, люди не пострадали.

Обновлено 12.09.2003