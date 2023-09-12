НАВЕРХ
Актуальная тема
Посадка Airbus в поле под Новосибирском
Актуальная тема
Посадка Airbus в поле под Новосибирском
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Аварийные посадки со счастливым концом. СПРАВКА

Источник:
Sibnet.ru
3252 0
Аварийная посадка Airbus A320 в Новосибирской области
Аварийная посадка Airbus A320 в Новосибирской области
Фото: © Уральские авиалинии
Вынужденная посадка пассажирского самолета за пределами аэродрома — событие экстраординарное. Современные реактивные лайнеры не приспособлены для приземления на поля и водоемы. И если такая посадка обходится без жертв, это чудо. Но история такие счастливые случаи знает.

По статистике, самые рискованные периоды для самолета — это несколько минут после взлета и 8-10 минут перед посадкой. Шанс погибнуть в авиакатастрофе современные эксперты оценивают как 1 к 11 миллионам, в то время, как риск гибели на автомобильном транспорте — 1 к 5 тысячам.

Ту-124 на Неве

Новый пассажирский лайнер Ту-124 компании «Аэрофлот» 21 августа 1963 года совершал регулярный рейс по маршруту Таллин — Москва. На борту находились 45 пассажиров и семь членов экипажа. Через некоторое время после вылета обнаружилось, что переднее шасси заклинило в полуубранном положении. Возвращение в Таллин было невозможно из-за тумана, экипаж решил сесть в Пулково в Ленинграде.

Самолет сделал восемь кругов на высоте около 500 метров, вырабатывая топливо. Экипаж одновременно пытался через пробитую дыру полностью выпустить шасси. Но далее у лайнера сначала остановился левый двигатель, а через некоторое время и второй. Ту-124 начал планировать над центром Ленинграда.

Фото: Сергей Вершлер

Второй пилот Василий Чеченев служил в морской авиации и имел опыт посадки на воду. Именно он грамотно приводнил лайнер на Неву, не допустив ни его заныривания в воду, ни удара хвостовой частью фюзеляжа. Никто из пассажиров не пострадал. Сам самолет затонул.

Ту-154 на заброшенном аэродроме

Лайнер Ту-154М авиакомпании «Алроса» 7 сентября 2010 года летел из Полярного в Домодедово, но через 3,5 часа борт потерял электропитание, перестало работать навигационное оборудование, а также топливные насосы. У самолета оставалось авиационного керосина только на 30 минут полета.

Пилоты, снизившись над рекой Ижмой, визуально искали подходящую площадку на берегах или участок реки без изгибов, где можно было бы осуществить относительно безопасное приводнение, когда и обнаружили давно закрытый таежный аэропорт Ижмы.

Аэродром был закрыт для приема самолетов в 2003 году, использовался как вертолетная площадка. Взлетно-посадочная полоса длиной 1325 метров для Ту-154 была непригодна.

Летчики сели только с третьего захода, самолет выкатился на 164 метра в мелкий лес. Жертв среди 72 пассажиров и девяти членов экипажа не было.

Удачной посадка оказалось потому, что начальник вертолетной площадки Сергей Сотников 12 лет по собственной инициативе следил, чтобы на полосе не было мусора, посторонних объектов и не рос кустарник.

Airbus A320 на Гудзоне

Airbus A320, следовавший из Нью-Йорка в Сиэтл, сразу после взлета атаковала стая серых гусей. Командир воздушного судна Чесли Салленбергер понял, что не сможет удержать машину в воздухе и дотянуть до взлетно-посадочной полосы.

Пилот развернул самолет с севера на юг, спланировал на реку, не задев ни грузовые паромы, ни мост Вашингтона, и приводнился напротив оживленной 42-й улицы Манхэттена. Всего самолет пробыл в воздухе (с момента взлёта до приводнения) около семи минут.

Фото: Greg L / CC BY 2.0

Все находившиеся на его борту 155 человек (150 пассажиров и 5 членов экипажа) выжили, 83 человека получили ранения — пять серьезные (больше всех пострадала одна стюардесса, глубоко ранившая ногу) и 78 незначительные.

Ан-26 на льду

Транспортный самолет Ан-26 международной курьерской фирмы DHL, совершавший регулярный рейс из Хельсинки, в 2010 году сел на лед озера Юлемисте.

Лайнер не смог приземлиться в таллинском аэропорту с первой попытки, поскольку не вышла одна из стоек шасси, а на втором заходе у самолета возникли проблемы с мотором.

Все члены экипажа остались живы, двоих из шести отправили в больницу с незначительными травмами. В озеро, которое является одним из резервуаров питьевой воды столицы Эстонии, Ан-26 не погрузился, из него откачали топливо и вытащили на берег.

Чудо на кукурузном поле

Утром 15 августа 2019 года Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», следовавший рейсом Москва – Симферополь, сразу после взлета столкнулся со стаей чаек. Птицы попали в двигатели. Один из них заглох сразу, второй стал работать с перебоями. Тяга упала, самолет стал терять скорость.

Экипаж принял решение об экстренной посадке. Благо, что по курсу у лайнера было кукурузное поле. Садились, не выпуская шасси. Помогла кукуруза. Лайнер мягко проскользил по ней до полной остановки. Это позволило избежать пожара, а угроза возгорания была велика — баки полны топливом.

Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», севший на кукурузное поле
Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», севший на кукурузное поле
Фото: Ministry of Emergency Situations / CC BY 4.0

После посадки пассажиров охватила паника, но бортпроводницы ее быстро погасили. Они сумели успокоить людей и организовать эвакуацию по надувным трапам. За медицинской помощью обратились 76 человек, в том числе 19 детей. Госпитализирована была только одна женщина. Это инцидент назвали «чудом в кукурузном поле».

Чудо на пшеничном поле

Спустя четыре года экипаж все тех же «Уральских авиалиний» совершил еще одно чудо, но уже на пшеничном поле. Airbus A320 летел из Сочи в Омск. На борту, по данным МЧС, был 161 пассажир и шесть членов экипажа. На подлете к пункту назначения сработала аварийная сигнализация об отказе одной из трех гидросистем самолета.

По словам гендиректора авиакомпании Сергея Скуратова, отказала «зеленая система» гидравлики. Экипаж принял решение садиться в Новосибирске. Лайнеру, возможно, потребовался бы более длинный пробег торможения, а в новосибирском аэропорту взлетно-посадочная полоса длиннее.

Airbus A320, севший на пшеничное поле в Новосибирской области
Airbus A320, севший на пшеничное поле в Новосибирской области
Фото: © Уральские авиалинии

Но по пути в Новосибирск из-за встречного ветра увеличился расход топлива. Экипаж был вынужден принять решение об аварийной посадке. В итоге Airbus A320 успешно приземлился на пшеничном поле. Самолет остался цел, люди не пострадали. 

Обновлено 12.09.2003
Тема: Посадка Airbus в поле под Новосибирском
Авиакомпания рассказала о пилотах, посадивших Airbus в поле
Чудо на пшеничном поле: как пилоты спасли пассажиров и самолет
Авиакомпании придется придумать, как забрать Airbus с поля
Гендиректор «Уральских авиалиний» рассказал о причинах посадки в поле
смотреть все
ЧП #Происшествия #Обзоры #Транспорт и дороги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Наука признала женский оргазм атавизмом
Выбывший из детского «Голоса» участник покорил «Голос. Уже не дети»
Победитель детского «Голоса» демонстративно покинул новый проект
Стали известны участники второго выпуска «Голос. Уже не дети»
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Фото с места аварийной посадки Airbus
Невероятной красоты видео с северным сиянием сняли в Красноярском крае
Как живут и размножаются большие панды. ФОТО
«Жуть какая!»: самолеты разогнали тучи на авиашоу в Мочище
Топ комментариев

GammiPluh

НАТО не готово к конфликту с Россией и никогда не будет, бряцанье оружием тут бесполезно

sib_man9

какие партнеры))), хохлы просто мотыга которой копают , вкладывать слишком много в мотыгу не имеет смысла...

olegsbeglov

Сегодня нет такого суда. С окончания второй мировой уже столько материалов накопилось и по США и по Британцам....

AK47PROSecurity

Никто, никогда, не готов к войне.