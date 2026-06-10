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Посадка Airbus в поле под Новосибирском
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Посадка Airbus в поле под Новосибирском
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Верховный суд заинтересовался посадившим в поле самолет пилотом

Источник:
Sibnet.ru
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Аварийная посадка Airbus A320 в Новосибирской области
Фото: © Уральские авиалинии

Верховный суд истребовал уголовное дело бывшего пилота «Уральских авиалиний» Сергея Белова, обвиняемого в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, следует из картотеки ВС.

Белов был командиром Airbus 320 рейса Сочи — Омск, в сентябре 2023 года совершившего аварийную посадку на пшеничное поле в Новосибирской области. По версии следствия, экипаж принял ряд ошибочных решений: возникшая техническая неисправность не мешала посадке самолета в Омске, а затем пилоты неправильно рассчитали запасы топлива.

Белова обвинили по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения, максимальное наказание — два года лишения свободы). Авиакомпании причинен ущерб в размере более 118,9 миллиона рублей.

У пилота была возможность закрыть дело по истечению срока давности, но он считает себя невиновным и готов доказывать это в суде. Центральный райсуд Омска в ноябре 2025 года вернул в прокуратуру дело для устранения препятствий его рассмотрения. У судьи возникли вопросы к обвинительному заключению, которое, по ее мнению, составлено с нарушением закона.

По информации суда, установленный следствием ущерб не подтвержден представленными материалами дела, фабула обвинения не содержит указания о лицах, признанных потерпевшими. Кроме того, некоторые материалы дела не переведены с иностранного языка на русский.

Прокуратура обжаловала это решение в апелляционной и кассационной судебных инстанциях, но безуспешно.

Тема: Посадка Airbus в поле под Новосибирском
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ЧП #Происшествия #Громкое дело #Новосибирск #Омск
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