Посадка Airbus в поле под Новосибирском
Посадка Airbus в поле под Новосибирском
Посадивший самолет в поле пилот не приехал в суд из-за болезни матери

Sibnet.ru
Пилоты самолета Airbus A320 Сергей Белов (слева) и Эдуард Семенов после посадки в пшеничном поле
Пилоты самолета Airbus A320 Сергей Белов (слева) и Эдуард Семенов после посадки в пшеничном поле
Фото: © ГУ МЧС по Новосибирской области

Пилот Сергей Белов, посадивший в сентябре 2023 года самолет Airbus A320 в пшеничное поле в Новосибирской области, не смог приехать в Омск на суд из-за болезни матери и просит об участии в заседании по видео, сообщил его адвокат Лев Галенников.

Белов подаст ходатайство об участии в судебных заседаниях по ВКС в связи с финансовыми трудностями и необходимостью ухаживать за больной матерью, прокомментировал Галенников СМИ. По данным СМИ, мама летчика живет в Адлере.

«У Сергея настрой стремительный, чтобы дойти вплоть до Верховного суда, но надеемся, что уголовное преследование прекратится в ближайшее время», — цитирует адвоката NGS55.

Центральный районный суд Омска на предварительном заседании 19 ноября вернул дело прокурору, сообщила объединенная пресс-служба омских судов.

Аварийные посадки со счастливым концом. СПРАВКА

Airbus A320 «Уральских авиалиний» 12 сентября 2023 года, возвращавшийся из Сочи в Омск, не смог приземлится в аэропорту прибытия из-за отказа одной из гидросистем и запросил посадку в Новосибирске. Но самолет столкнулся с нехваткой топлива и аварийно сел в поле в Убинском районе. Никто из 167 человек на борту не пострадал.

По версии следствия, техническое состояние судна позволяло сесть в Омске, а командир Белов неправильно рассчитал остаток топлива. По словам пилота, расчеты были верными, но вмешалась погода.

Белова обвиняют по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта …, максимальное наказание — два года лишения свободы), ущерб авиакомпании оценивают в 118,9 миллиона рублей. Летчику предлагали прекратить уголовное дело в связи с истечением срока давности, но он намерен доказать невиновность в суде.

