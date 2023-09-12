Пассажиры самолета Airbus A320 «Уральских авиалиний» возвращались из Сочи в Омск, но неожиданно оказались на пшеничном поле в Новосибирской области. Что произошло с воздушным судном?

Фото: © «Уральские авиалинии»

«Расстегните воротники, снимите галстуки, обувь на высоких каблуках, все предметы, которые могут нанести повреждения. <…> Положите голову на колени, накройте голову руками, держите колени вместе, ступни врозь», — так инструктировала стюардесса пассажиров Airbus перед экстренной посадкой.

Самолет Airbus A320-214 благополучно сел на пшеничное поле в Убинском районе Новосибирской области в 5.44 мск (9.44 по местному времени) во вторник, 12 сентября. На борту находился 161 человек, в том числе шесть членов экипажа и 23 ребенка.

Экипаж собирался запланированно садиться в Омске, но отказала одна из трех гидравлических систем лайнера, важная для управления самолетом, следует из данных авиакомпании и переговоров пилотов.

«Серег, че, серьезно? — Да, гидрашка зеленая, вытекла полностью. — Вонючий случай», — такой диалог состоялся между командиром экипажа и диспетчером.

При отказе зеленой гидравлики происходят сбои в работе спойлеров (часть тормозной системы) и закрылков. Посадочная дистанция в этом случае увеличивается.

Летчики опасались, что воздушному судну не хватит длины взлетно-посадочной полосы в Омске и лайнер на скорости выкатится за ее пределы. А если не выкатится, то останется на полосе, так как передняя стойка шасси стала неуправляемой. А на омском аэродроме это полоса единственная.

Поэтому пилоты решили увести борт в Новосибирск, где ВПП длиннее (в Новосибирске 3 км, в Омске 2,5 км). Пошли в низком эшелоне на сниженной скорости.

Но из-за встречного ветра и сопротивления неубираемых шасси быстрее расходовалось топливо, и самолет пришлось экстренно сажать на ближайшее подходящее поле, сообщил на брифинге генеральный директор авиакомпании «Уральские авиалинии» Сергей Скуратов.

По оценкам авиаэкспертов, это очередное чудо. Хотя, пилоты и отрабатывают на тренажерах посадки на неподготовленные поверхности, Airbus A320 вовсе не приспособлен для подобных посадок, тем более, с такой проблемой.

При том, что лайнер с отказавшей гидравликой летел на остатках керосина, пилоты смогли сманеврировать, с воздуха визуально найти посадочную площадку и приземлить лайнер так, что его не повело, не разорвало, вообще практически никаких видимых повреждений.

На грунте, в поле ровно удержать самолет до полной остановки — задача совсем неординарная. Помогла ли этому неубранная пшеница (как неубранная кукуруза, на которую сел А321 под Жуковским в 2019 году) — мнения расходятся.

«Отказ гидравлической системы любого типа — это крайне редкий и опасный случай. Безопасная посадка в такой ситуации — это чудо, и экипаж, безусловно, достоин высшей оценки и наград», — прокомментировал Алексей Рогозин, глава АНО «Центр развития транспортных технологий» (сын Дмитрия Рогозина).

Пассажиры

Пассажиров привезли в ДК села Убинское. Отсюда их отправят в Омск или Новосибирск другими видами транспорта.

По данным Минздрава Новосибирской области, двум взрослым медицинскую помощь оказали на месте: по поводу повышения артериального давления и приступа бронхиальной астмы.

Травм в результате экстренной посадки никто не получил. Но после осмотра двоих взрослых с предварительным диагнозом «ушиб» направили в ЦРБ на рентген.

Каждому из пассажиров будет выплачено по 100 тысяч рублей в качестве компенсации, отметил гендиректор «Уральских авиалиний».

Воздушное судно

Самолет A320-214 с бортовым номером RA-73805 был выпущен на заводе в Тулузе в феврале 2004 года и тогда же совершил первый полет.

«Уральские авиалинии» взяли самолет в операционный лизинг в 2013 году. До этого он эксплуатировался двумя арабскими авиакомпаниями — Air Arabia Air и Arabia Maroc.

Сертификат летной годности на судно был выдан 28 ноября 2022 года и действует по 31 декабря 2024 года.

Экипаж

Командир воздушного судна — Сергей Белов. Потомственный пилот, сообщил официальный телеграм-канал «Уральских авиалиний». Летчику исполнится 33 года 28 сентября.

Его дед служил штурманом авиаэскадрильи стратегических ракетоносцев Ту-16, а отец летал на Ту-154 и работал пилотом-инструктором.

«Я просто не представляю для себя другой профессии и мечтаю продолжить знаменитую летную династию моей семьи», — рассказывал о себе Белов.

Второй пилот — Эдуард Семенов. Ему 56 лет. Учился в Актюбинском высшем летном училище Гражданской авиации. В авиакомпании «Уральские авиалинии» работает с 2013 года. «Помогли вера и годы практики», — прокомментировал он экстренную посадку.

Экипаж Airbus 320, севшего на пшеничное поле в Новосибирской области Фото: © «Уральские авиалинии»

Бортпроводниками на рейсе работали Дарья Глушакова, Аиша Гумметова, Дмитрий Костылев и Дмитрий Рябов.

До конца расследования экипаж будет отстранен от полетов. Сотрудники будут писать объяснительные и беседовать с представителями ведомств.

Самолет планируют восстановить, внешне он не поврежден. Как будут транспортировать самолет из Новосибирской области, генеральный директор «Уральских авиалиний» пока не знает.