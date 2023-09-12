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Посадка Airbus в поле под Новосибирском
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Посадка Airbus в поле под Новосибирском
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Что такое гидравлика самолета. СПРАВКА

Источник:
Sibnet.ru
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Пассажирский лайнер Airbus A320
Пассажирский лайнер Airbus A320
Фото: Ballota / CC BY 3.0
Гидравлическая система критически важна для управления самолетом, с ее помощью приводятся в движение рули, закрылки и предкрылки, выпускаются и убираются шасси.

Старые самолеты управлялись мускульной силой летчиков. От штурвала к рулям тянулись приводы из проволоки. С ростом размеров воздушных судов ручной силы пилотов стало уже не хватать. На помощь им пришли механические усилители. Такая система устанавливалась на советских самолетах, например, Ил-62.

Вслед за механикой пришла гидравлика. Сначала как вспомогательная система, а затем как одна из основных. На самолетах Boeing 737 она работает совместно с электромеханическими приводами. Поэтому лайнеры этого типа могут сесть и при отказе гидравлической системы.

Утром 12 сентября Airbus, летевший из Сочи в Омск, аварийно сел в поле под Новосибирском. По неофициальной информации — из-за отказа гидравлической системы. Сначала он пытался с двух заходов сесть в аэропорту назначения. Не смог и полетел в Толмачево, где более длинная полоса. Но не дотянул.

А вот самолеты Airbus в силу конструктивных особенностей без гидравлики летать не могут. На них нет прямой механической связи между ручкой управления самолетом и рулями. Здесь применяется система Fly-by-Wire («Управление по проводам»). Сигнал от ручки передается в компьютер, тот дает команду рулям, а в действие их приводит гидравлическая система.

Достоинства гидравлики в малых размерах оборудования, большой мощности и быстроте действия. Минус — повреждение трубопроводов, соединений могут привести к выбросу жидкости и отказу управления самолетом. Поэтому гидросистемы в современной авиации дублируются.

На Airbus 320 установлены три независимые гидравлические системы. Их одновременный выход их строя — крайне редкий случай. 

Если такой сбой произошел, у летчиков остается один выход — как можно быстрее посадить самолет пока давление в системе не упало до критического уровня. А если упало, то никакой механизацией и другими органами самолета управлять невозможно, единственный способ управления лайнером — через режимы работы двигателей.

На А320, севшем в поле под Новосибирском 12 сентября, «гидравлика зеленая вытекла полностью» — это одна из трех гидросистем (зеленая, синяя и желтая). Согласно переговорам пилотов, из-за этого стала неуправляемой передняя стойка шасси. 

При отказе зеленой гидравлики происходят сбои в работе спойлеров (часть тормозной системы) и закрылков. Посадочная дистанция в этом случае увеличивается. 


Тема: Посадка Airbus в поле под Новосибирском
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Наука #Техника
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