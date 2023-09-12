«Вонючий случай»: появилась голосовая запись переговоров с Airbus

Голосовая запись радиообмена с Airbus, севшего в пшеничном поле Убинского района Новосибирской области, появилась в Сети. На аудио слышно, как пилоты говорят о проблемах с гидравлической системой, в том числе звучит оценка проблемы: «Вонючий случай».

ЧП произошло утром 12 сентября. Airbus А320, летевший из Сочи в Омск, не смог приземлиться в аэропорту назначения. Предположительно, из-за отказа гидравлики стала неуправляемой передняя стойка шасси. Борт повернул на Новосибирск, где условия для посадки лучше. Но из-за встречного ветра и высокого сопротивления при выпущенных шасси до Толмачево топлива не хватило. Самолет сел в пшеничном поле.

«Да, гидравлика зеленая вытекла полностью...», — прозвучал ответ пилота на вопрос о случившемся. И следом фраза: «Вонючий случай».

Голосовая запись переговоров пилота аварийного Airbus с диспетчерами Омск-круг опубликована в специализированном телеграм-канале про авиацию Inside Avia.

Всего на Airbus три гидравлические системы: зеленая (Green), желтая (Yellow) и cиняя (Blue). Из доклада экипажа следует, что отказала одна из них — зеленая.

При отказе зеленой гидравлики происходят сбои в работе спойлеров (часть тормозной системы) и закрылков. Посадочная дистанция в этом случае увеличивается.

На борту было более 160 пассажиров. Все целы, травм нет. Сейчас организована их доставка в Новосибирск и Омск другими видами транспорта.

На омском оперштабе зампред правительства Алексей Ромахин сообщил со ссылкой на прокуратуру, что «у авиалайнера возникли проблемы с гидравликой, появились опасения, что откажут тормоза, поэтому было принято решение посадку делать в Новосибирске, где длиннее полоса». По расчетам топлива должно было хватить... Других официальных версий произошедшего пока не озвучено.