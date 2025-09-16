Посадивший самолет в поле пилот будет отстаивать в суде невиновность

Бывший пилот «Уральских авиалиний» Сергей Белов, в 2023 году посадивший самолет в пшеничное поле в Новосибирской области и обвиняемый в нарушении правил безопасности, мог бы подать ходатайство о прекращении уголовного дела, но не будет этого делать, так как надеется на установление истины в суде.

«От суда я жду одного — установления истины. Надеюсь, что суд будет объективным и беспристрастным, а приговор — законным, обоснованным и справедливым. <…> Ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с истечением сроков давности подавать не стал. И не буду, так как считаю себя невиновным», — сказал Белов ТАСС.

Бывшего командира Airbus A320 обвиняют по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта лицом, в силу выполняемой работы и занимаемой должности обязанным соблюдать эти правила, если эти деяния повлекли по неосторожности причинение крупного ущерба). Ущерб авиакомпании оценивают в 118,9 миллиона рублей.

#Происшествия Разбор самолета на пшеничном поле

Дело поступило в Барабинский районный суд Новосибирской области 3 сентября, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции региона. Белов рассказал «Российской газете», что 12 сентября ему поступило предложение о прекращении уголовного дела в связи с истечением срока давности.

Экс-пилот подал ходатайство о переносе судебного разбирательства в Омск, так как именно там живет большинство потерпевших и свидетелей по уголовному делу.

Авиапроисшествие, названное позже «чудом в пшеничном поле», произошло 12 сентября 2023 года. Самолет Airbus A320 следовал из Сочи в Омск. При заходе на посадку у воздушного суда отказала одна из гидравлических систем. Командир Белов, по версии следствия, «легкомысленно» посчитал, что топлива достаточно для следования в Новосибирск, но из-за неубранного шасси его не хватило. Борт сел на сельскохозяйственно поле. 161 пассажир и шесть членов экипажа не пострадали.