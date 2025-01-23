Разбор самолета на пшеничном поле вышел на финишную прямую. ФОТО

Инженерно-технический состав «Уральских авиалиний» завершает работы по демонтажу деталей и агрегатов с воздушного судна Airbus А320 c бортовым номером RA-73805, сообщила пресс-служба авиакомпании.

В первую очередь были сняты внутренние элементы пассажирского салона и кабины пилотов, они были отправлены в Екатеринбург в середине октября.

На данный момент уже демонтированы двигатели со всем навесным оборудованием, капоты и реверсы. Снята вся электроника: компьютеры, датчики, антенны. Самыми последними были демонтированы стойки шасси. Фюзеляж, крылья и хвостовое оперение готовы к утилизации.

Полностью вывезти все элементы воздушного судна с поля авиакомпания планирует не позднее февраля 2025.

Airbus A320, летевший из Сочи в Омск, сел на поле в Убинском районе Новосибирской области 12 сентября 2023 года. На борту находились 161 пассажир и шесть членов экипажа. Никто не пострадал. Комиссия Росавиации пришла к выводу, что вынужденная посадка самолета произошла из-за множественных ошибок экипажа.