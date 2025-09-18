НАВЕРХ
Посадивший A320 на поле пилот заявил о верном расчете топлива

Экс-пилот «Уральских авиалиний» Сергей Белов
Фото: © пресс-служба «Уральских авиалиний»

Экипаж самолета Airbus A320, в сентябре 2023 года севшего на пшеничное поле в Новосибирской области, верно рассчитал запас топлива, но к его повышенному расходу привело ухудшение погодных условий, сообщил экс-пилот «Уральских авиалиний» Сергей Белов.

Airbus A320 «Уральских авиалиний» 12 сентября 2023 года летел из Сочи в Омск, во время захода на посадку у самолета отказала одна из гидравлических систем. Командир решил лететь в Новосибирск, но топлива не хватило. Airbus аварийно сел на поле в 200 километрах от города. 161 пассажир и шесть членов экипажа не пострадали.

Белова обвиняют по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта …, максимальное наказание — два года лишения свободы), ущерб авиакомпании оценивают в 118,9 миллиона рублей. Дело передано в суд. По версии следствия, пилот «легкомысленно» посчитал, что топлива достаточно для следования в Новосибирск, но из-за неубранного шасси его не хватило.

«Проконтролировав уборку шасси, я увидел на дисплее, что их створки не закрылись, остались в открытом положении. Во время полета это приводит к дополнительному расходу топлива, и второй пилот учел это в своих расчетах. Однако они показали, что даже в такой ситуации топлива до Новосибирска нам хватало», — сказал Белов в интервью «Ленте.ру».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕAirbus в пшеничном поле с высоты. ВИДЕО

По его словам, был запас топлива еще на полчаса дополнительного полета, но сильно ухудшились погодные условия по сравнению с прогнозом. «По указанию авиадиспетчера из-за ухудшения погоды мы выбрали низкий эшелон движения, где нас встретил сильный встречный ветер, который не совпал с прогнозом», — объяснил экс-пилот.

Белов намерен отстаивать невиновность в суде, хотя ему предлагали прекратить уголовное дело в связи с истечением срока давности. Он ходатайствовал о переносе судебного разбирательства из Барабинска в Омск, так как именно там живет большинство потерпевших и свидетелей по уголовному делу.

