Слон в индийском городе Ангамали неожиданно пришел в ярость, насмерть затоптал человека, разбил автомобиль и вырвал из землю пальму.

Местные жители пытались благословить слона в индуистском храме во время праздника, но в процессе обряда животное вырвалось из цепей, с помощью которых его удерживали на месте, и устроило погром, пишет The Sun со ссылкой на полицию.

В сети разошелся ролик, на котором слон ломает машину, поднимая ее в воздух на бивнях, а также вырывает из земли пальму.

Жертвой слона стали двое человек, один из которых был затоптан насмерть, а получил тяжелые травмы. В конце концов слона удалось усыпить дротиком с транквилизатором и обездвижить.