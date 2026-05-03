Огонь уничтожил 14 двухквартирных домов в Красноярском крае

Пожар в селе Кучерово Иланско-Нижнеингашского муниципального округа в Красноярском крае уничтожил 14 домов, в которых проживали 38 человек, говорится в сообщении прокуратуры региона.

«Огнем уничтожено 14 двухквартирных домов, в которых проживали 38 человек. Размер причиненного ущерба устанавливается», — сказано в сообщении.

В прокуратуре Красноярского края уточнили, что пострадавших в результате пожара нет.



В селе организован пункт временного размещения. «Для жителей организован пункт временного размещения на базе Александровской школы», — добавили в прокуратуре.