НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Огонь уничтожил 14 двухквартирных домов в Красноярском крае

Источник:
Sibnet.ru
168 0
Пожар
Фото: © пресс-служба МЧС РФ

Пожар в селе Кучерово Иланско-Нижнеингашского муниципального округа в Красноярском крае уничтожил 14 домов, в которых проживали 38 человек, говорится в сообщении прокуратуры региона.

«Огнем уничтожено 14 двухквартирных домов, в которых проживали 38 человек. Размер причиненного ущерба устанавливается», — сказано в сообщении.

В прокуратуре Красноярского края уточнили, что пострадавших в результате пожара нет.

В селе организован пункт временного размещения. «Для жителей организован пункт временного размещения на базе Александровской школы», — добавили в прокуратуре.

Еще по теме
ПВО сбила 334 украинских беспилотника над 16 регионами России
Пассажиры потребовали прекратить дело севшего в пшеничном поле пилота
Дочь «лейтенанта Коломбо» покончила с собой
Скончался начальник из новосибирской ветеринарии
смотреть все
ЧП #Происшествия
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Самое популярное
Еще одни социологи подтвердили падение рейтинга Путина
«Африканский корпус» России понес потери в Мали
Зеленский отверг предложенное Путиным перемирие
Легендарную Warcraft 3 запустили в браузере
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Владимир Ленин и его увлечения. ИНФОГРАФИКА
Обратная сторона Луны. ФОТО
Родоначальница кроссоверов «Нива». ФОТО
Самое обсуждаемое
17
Белый дом объявил о конце войны с Ираном
14
Дачный туалет вне закона: правила и штрафы в 2026 году
13
Парад Победы в Москве пройдет без военной техники
11
Россия остановит транзит нефти в Германию
11
Соловьев и Боня провели дебаты в прямом эфире