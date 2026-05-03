ПВО сбила 334 украинских беспилотника над 16 регионами России

Дежурные средства российской ПВО в ночь на воскресенье, 3 мая отразили массированную атаку украинских беспилотников на регионы России, сообщило Министерство обороны РФ.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 334 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.
Дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Воронежской,
Калужской, Курской, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Орловской,
Псковской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Московским
регионом и Крымом.
Количество сбитых над Ленинградской областью беспилотников достигло 59, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. Аэропорт Пулково закрывался на прием и выпуск самолетов.