ПВО сбила 334 украинских беспилотника над 16 регионами России

Дежурные средства российской ПВО в ночь на воскресенье, 3 мая отразили массированную атаку украинских беспилотников на регионы России, сообщило Министерство обороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 334 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

Дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом и Крымом.



Количество сбитых над Ленинградской областью беспилотников достигло 59, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. Аэропорт Пулково закрывался на прием и выпуск самолетов.