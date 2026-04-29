НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Пентагон отказался отдавать Украине выделенные ей деньги

Источник:
РИА Новости
Фото: David B. Gleason from Chicago, IL / CC BY-SA 2.0

Министерство обороны США отказывается передавать Украине 400 миллионов долларов, выделенные конгрессом, заявил сенатор-республиканец Митч Макконнелл.

«Помощь Украине, которую мы одобрили несколько месяцев назад, сейчас пылится в Пентагоне», — приводит РИА Новости заявление Макконнелла.

Конгресс выделил Украине 400 миллионов долларов в рамках бюджета на этот финансовый год. По словам сенатора, военное ведомство игнорирует запросы законодателей об их судьбе.

Макконнелл обвинил заместителя министра обороны по политическим вопросам Элбриджа Колби в саботаже, подчеркнув, что тот уже не в первый раз препятствует реализации подобных решений.

Президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что США больше не будут тратить деньги на Украину. По его словам, его предшественник на посту президента Джо Байден потратили на поддержку Киева до 350 миллиардов долларов, а взамен ничего не получил.

Политика #Мир
Самое популярное
Обсуждение (0)
О самом главном
