Куба заявила о критической угрозе со стороны США

Военная угроза со стороны США в отношении Кубы достигла беспрецедентного уровня, заявил страны Мигель Диас-Канель.

«Президент США [Дональд Трамп] поднимает свои угрозы военной агрессии против Кубы до опасного и беспрецедентного уровня... Международное сообщество должно... вместе с американским народом определить, будет ли допущен такой преступный акт», — цитирует РИА Новости Диас-Канеля.

Агрессор столкнется на Кубе с решимостью народа защищать суверенитет и независимость, предупредил президент.

Газета Politico узнала, что Белый дом рассматривает возможность применения против Кубы военной силы.



Ранее Трамп подписал указ, который вводит ограничения против любых иностранных финансовых организаций, проводивших транзакции в интересах подсанкционных лиц и компаний на Кубе.