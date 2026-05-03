Китай запретил исполнять санкции США

Министерство коммерции Китая запретило признавать и соблюдать американские санкции против пяти китайских нефтяных компаний, сообщила пресс-служба ведомства.



Соединенные Штаты обвинили пять китайских компания в покупке иранской нефти. Речь идет о нефтеперерабатывающих предприятиях Hengli Petrochemical (Dalian), Shandong Jincheng Petrochemical Group, Hebei Xinhai Chemical Group, Shouguang Luqing Petrochemical и Shandong Shengxing Chemical.

«Оценка подтвердила, что санкции, введенные Соединенными Штатами в отношении вышеупомянутых компаний, представляют собой неправомерное экстерриториальное применение», — сказано в заявлении китайских властей.

В ведомстве подчеркнули, что решение принято в целях защиты национального суверенитета, безопасности, интересов развития, а также интересов китайских граждан.

В конце апреля Минфин США ввел санкции против китайского нефтеперерабатывающего завода Hengli за покупку иранской нефти. В министерстве отметили, что завод является одним из крупнейших покупателей иранской нефти и других нефтепродуктов.



По данным ведомства, с 2023 года суда «теневого флота», находящиеся под санкциями, поставили заводу более 5 миллионов баррелей иранской сырой нефти.