Американцы отвыкли от таких серьезных противников, как Иран, расстреляв по нему все свое дорогостоящее высокоточное оружие, пишет The New York Times со ссылкой на чиновников и военных экспертов.

«Один из главных результатов войны с Ираном — что Тегеран показал себя на редкость сильным и способным противником. Иран не только доказал, что готов дать отпор, но и обрушил на США и их региональных союзников целый шквал дешевых беспилотников», — отмечает NYT.

Как отмечают эксперты, один дрон обходится Ирану в 35 тысяч долларов. Высокотехнологичные ракеты-перехватчики США стоят миллионы долларов. Иранские военные умело воспользовались этим перекосом, поставил США, предпочитающих высокоточные, но дорогостоящие решения, в сложное положение.

Военный конфликт с Ираном обошелся американцам во многие десятки миллиардов долларов. Но хуже всего — это истощение запасов высокоточного оружия, указывают эксперты.



«Что меня действительно пугает, так это то, что у нас могут закончиться эти средства. Дело не в том, что они нам не по карману, а в том, что они закончатся раньше, чем мы сможем их заменить», — сказал изданию военный аналитик Том Карако.