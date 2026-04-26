#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

СМИ узнали, что у США закончилось высокоточное оружие

The New York Times
ВМС США
Фото: U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 1st Class Carmichael Yepez

Американцы отвыкли от таких серьезных противников, как Иран, расстреляв по нему все свое дорогостоящее высокоточное оружие, пишет The New York Times со ссылкой на чиновников и военных экспертов.

«Один из главных результатов войны с Ираном — что Тегеран показал себя на редкость сильным и способным противником. Иран не только доказал, что готов дать отпор, но и обрушил на США и их региональных союзников целый шквал дешевых беспилотников», — отмечает NYT.

Как отмечают эксперты, один дрон обходится Ирану в 35 тысяч долларов. Высокотехнологичные ракеты-перехватчики США стоят миллионы долларов. Иранские военные умело воспользовались этим перекосом, поставил США, предпочитающих высокоточные, но дорогостоящие решения, в сложное положение.

Военный конфликт с Ираном обошелся американцам во многие десятки миллиардов долларов. Но хуже всего — это истощение запасов высокоточного оружия, указывают эксперты.

«Что меня действительно пугает, так это то, что у нас могут закончиться эти средства. Дело не в том, что они нам не по карману, а в том, что они закончатся раньше, чем мы сможем их заменить», — сказал изданию военный аналитик Том Карако.

