Стратегический Ту-95: история «Русского медведя»

Ту-95 уникален во всем. Это самый быстрый винтовой самолет. Он применил самое мощное оружие — термоядерную «царь бомбу». Разработанный более 70 лет назад бомбардировщик до сих пор составляет основу стратегической авиации России.

Весной 1959 года в кабинете командира 106-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии генерал-майора Василия Решетникова зазвенел телефон. На проводе был командующий Дальней авиацией СССР маршал Владимир Судец.

«Ты чего сидишь? Американцы во всем мире расшумелись о своем рекорде, а ты их проучить не можешь? Готовься. Чтоб было 15 тысяч!» — сказал генералу маршал.

Незадолго до этого американский стратегический бомбардировщик B-52 Stratofortress поставил рекорд дальности полета по замкнутому маршруту. Без дозаправки он пролетел 14,45 тысячи километров. «Нужно как-то их осадить! Я бросился к расчету дальности полета и понял, что этот рекорд можно превзойти», — вспоминал Решетников.

Уже 19 июня 1959 года экипаж командира 106-й дивизии на стратегическом бомбардировщике Ту-95 побил американский рекорд. Тяжелая машина без промежуточных посадок на одной заправке прошла 17,15 тысячи километров. Самолет провел в воздухе 21 час 15 минут.

Первый полет Ту-95 состоялся 12 ноября 1952 года. В НАТО его прозвали Bear — «Медведь». После многократных модернизаций самолет остается в строю. Но он не единственный долгожитель. Основу стратегической авиации США до сих пор составляет его главный конкурент — B-52 Stratofortress, который впервые взлетел 12 апреля 1952 года.

Летчики обогнули весь Советский Союз. С аэродрома под Киевом они ушли на Ростов, потом на Баку. Далее был Ташкент, Алма-Ата. После пошли на Байкал и вверх по Лене в Арктику, до Тикси (там выполнили учебное бомбометание). Отбомбившись над арктическими островами направились к Кольскому полуострову. После чего — на Саратов, Горький, Смоленск и в Киев.

По заказу Сталина

Рекорды дальности американские и советские летчики ставили не ради спортивного интереса. В конце 1940-х мир вступил в ядерный век. США и СССР пугали друг друга атомными бомбами. А чтобы доставить эти бомбы, нужны были самолеты с межконтинентальной дальностью (дальнобойных ракет тогда не было). Тяжелые бомбардировщики должны были долететь до противника по сложному маршруту, огибая ПВО, и желательно вернуться обратно.

У СССР таких самолетов не было. Советский лидер Иосиф Сталин вызвал конструктора Андрея Туполева и поручил ему в кратчайшие сроки разработать бомбардировщик с большой дальностью полета. Требования были очень жесткие. Машина должна развивать максимальную скорость 900 километров в час, нести 20 тонн бомб и преодолевать расстояние не менее 14 тысяч километров.

Поначалу речь шла о реактивном самолете. Но опытный Туполев быстро понял, что с учетом развития советских технологий, построить бомбардировщик большой дальности с такими силовыми установками не получится.

Выбор пал на турбовинтовые моторы. Конструкторы установили на «стратег» четыре таких двигателя марки НК-12 мощностью 15 тысяч лошадиных сил каждый.

Ту-95 оснащен уникальными двигателями НК-12 с двумя соосными винтами Фото : Doomych

Вот только из расчетов выходило, что для достижения нужной эффективности лопасти такого двигателя должны быть по семь метров длиной. Тогда приняли уникальное техническое решение. На каждый из четырех моторов поставили два соосных винта диаметром в 5,6 метра, вращающихся в противоположные стороны. Это обеспечило им чрезвычайно высокую производительность.

Это ноу-хау определило уникальность самолета и его выдающиеся характеристики. Ту-95 стал самым быстрым винтовым самолетом в мире — скорость 945 километров в час, такая же, как у современных пассажирских реактивных лайнеров.

Носитель «Царь-бомбы»

В 1957 годы Ту-95 был принят на вооружение. И тут же заступил на боевое дежурство в составе воздушной компоненты стратегических ядерных сил СССР. В 1961 году «стратегу» поручили миссию особой важности. Он сбросил на Новую Землю термоядерную «Царь-бомбу» — самый мощный в истории боеприпас, эквивалентный 50 миллионам тонн тротила.

В момент взрыва бомбардировщик успел удалиться от эпицентра всего на 39 километров и его здорово потрепало. На фюзеляже местами обуглилась краска. От электромагнитного импульса встали три из четырех двигателей. Командир экипажа Андрей Дурновцев перевел самолет в пике. Только разогнавшись, удалось запустить два мотора.

Ту-95МС может наносить ядерные или высокоточные удары крылатыми ракетами Фото : Sergey Krivchikov - Russian AviaPhoto Team / GFDL 1.2

Основной задачей «стратега» было боевое дежурство. В эпоху холодной войны часть Ту-95 постоянно находились в воздухе с ядерным оружием. В небе у границ НАТО они в любой момент были готовы нанести ядерный удар по противнику. Бывало, что экипажи находились в воздухе в течение суток: самолеты для этого дозаправляли летающие танкеры.

Поначалу «Медведи» вооружались только бомбами. В конце 1970 годов Ту-95 модернизировали для запуска крылатых ракет Х-55 с дальностью полета до 3 тысяч километров и ядерной боевой частью. Эта модификация самолета получила индекс Ту-95МС. В 2008 году началось оснащение бомбардировщиков высокоточными ракетами Х-101.

«Чертовски мощные»

В холодную войну «Медведям», к счастью, не пришлось «понюхать пороха». Боевое крещение они прошли позднее. В 2015 году свои боевые качества Ту-95МС продемонстрировал в Сирии. Самолеты нанесли удары по позициям террористов, показав, что годятся не только для ядерного апокалипсиса, но и высокоточных ударов крылатыми ракетами.

«У Ту-95 чертовски мощный удар. Поскольку он был разработан для перевозки ядерных гравитационных бомб 1950-х годов, то имеет большой бомбоотсек и достаточно места на крыльях для размещения нового оружия», — заявил тогда американский военный эксперт Пол Хьюард.

Активно применяется Ту-95МС в ходе специальной военной операции на Украине. Он используется для нанесения высокоточных ударов крылатыми ракетами Х-101 и Х-555.

Трагизм истории в том, что целью для ударов «Медведей» неоднократно становился тот самый аэродром под Киевом, откуда они в 1959 году взлетали для установления мирового рекорда дальности.