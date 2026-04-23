Западные страны отрабатывают сценарии морской блокады и захвата Калининградской области во время учений ОЭС, заявил Новости замглавы МИД России Александр Грушко.

«НАТО целенаправленно идет по пути усиления конфронтации в этой части Европы. <...> Растет активность ведомых Великобританией объединенных экспедиционных сил, в задачи которых входит оперативное реагирование в зоне Крайнего Севера, Северной Атлантики и Балтийского моря», — сказал в интервью РИА Грушко.

В январе бывший замминистра иностранных дел Литвы Дариус Юргелявичус сообщил, что у альянса есть готовый сценарий блокады Калининграда на случай прямого столкновения с Москвой.

Летом прошлого года об этом же заявлял командующий сухопутными войсками НАТО генерал Кристофер Донахью. Он утверждает, что страны блока спланировали оперативное подавление оборонительного потенциала российских сил.



Президент России Владимир Путин не раз предупреждал, что возможная блокада Калининградской области приведет к невиданной эскалации, а все угрозы региону будут уничтожаться.