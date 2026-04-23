Лукашенко рассказал о сжигающем дроны белорусском лазере

Белоруссия должна разработать систему борьбы с дронами и для этого уже есть белорусский лазер, сжигающий беспилотники, заявил президент страны Александр Лукашенко.

«Ни одна страна не может бороться на 100% с беспилотниками. Но систему какую-то надо выработать. Наши какой-то лазер изобрели. Вот я хочу посмотреть. Довольно эффективный, министр обороны говорит, на полтора-два километра сжигает беспилотник», — приводит ТАСС заявление Лукашенко.

Он отметил, что задача борьбы с беспилотниками сегодня очень актуальна для всех стран. «Как нам бороться с беспилотником? Нам бы противодействовать им научиться. Вот как его, этот беспилотник, обнаружить? И чем его лучше сбивать? Или спаренными пулеметами, или просто с пулемета? Научились беспилотники обходить», — подчеркнул Лукашенко.

Президент Белоруссии не уточнил, о какой именно разработке идет речь. Вместе с тем государственный военно-промышленный комитет республики в ноябре 2025 года сообщал об испытаниях опытного образца разработанного в Белоруссии лазерного комплекса «Шафран» для борьбы с беспилотниками.



В качестве ключевых возможностей комплекса называлось ведение разведки воздушного пространства радиолокационными и оптико-электронными средствами с обнаружением БПЛА на дистанции до 4,5 тысячи метров и поражение цели мощным лазером на расстоянии до 1,5 тысячи метров.