Россия и Украина обменялись пленными по формуле «193 на 193»

Россия вернула 193 военнослужащих из украинского плена, взамен переданы 193 военнопленных Вооруженных сил Украины, сообщило Минобороны РФ.

«С подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 193 российских военнослужащих. Взамен переданы 193 военнопленных ВСУ. В настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь», — сказано в сообщении.

По информации военного ведомства, все российские военнослужащие будут доставлены в РФ для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.

Предыдущий обмен состоялся 11 апреля. Тогда Москва вернула 175 военных и семь незаконно удерживавшихся киевским режимом жителей Курской области. Они стали последними заложниками, взятыми боевиками ВСУ в российском регионе.

