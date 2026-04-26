НАТО оказалось беззащитно против модификации «Искандера»

Крылатые ракеты труднее обнаружить, а комбинированные удары с «Искандером-М» и «Орешником» не оставят противнику ни единого шанса, приводит мнение экспертов журнал Military Watch Magazine.



«"Искандер-К", оснащенный крылатыми ракетами, привлекает все больше внимания благодаря своей роли в конфликте на Украине. И хотя его часто затмевает оснащенный баллистическим ракетами комплекс "Искандер-М", угроза, которую "Искандер-К" создает для тыловых объектов стран НАТО в случае полномасштабной войны, может оказаться гораздо серьезнее», — отмечают эксперты.

«Искандер-К» поступил на вооружение в середине 2010-х годов, примерно на десять лет позже системы «Искандер-М». Он был разработан для нанесения высокоточных ударов в глубине оперативного построения войск противника при полете на малых высотах. Его основными ракетами являются 9М728 и 9М729, причем дальность последней оценивается в 1500–2000 километров.

По словам экспертов, в случае полномасштабной войны в Европе система может применяться совместно с комплексами «Искандер-М» в рамках комбинированных ударов. Одновременная защита, как от крылатых, так и от баллистических ракет станет для сил НАТО очень сложной задачей.

При этом крылатые ракеты «Искандера-К», хотя и медленнее баллистических, и их проще перехватить, труднее поддаются обнаружению и отслеживанию и следуют по сложным траекториям на малой высоте с учетом рельефа местности.



«Угроза, которую "Искандер-К" представляет для обороны стран НАТО, будет продолжать расти. Особая опасность заключается в том, что этот комплекс способен служить платформой для нанесения тактических ядерных ударов», — заключили эксперты.