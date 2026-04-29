Американцы признали российский танк лучшим в мире

Танк Т-72 российского производства занял первое место в рейтинге боевых машин по версии американского журнала The National Interest.

Т-72 возглавил рейтинг по таким критериям, как выживаемость и система защиты, запас хода и возможность продолжительного боя без необходимости пополнения запасов, адаптивность и потенциал для модернизации, простота производства, многофункциональность.

Также американские эксперты отметили стратегическое влияние боевой машины. Подчеркивается, что Т-72 соответствует всем критериям эффективного танка и остается полезным даже в условиях появления новых видов вооружения.

Второе и третье место в рейтинге заняли американский танк M1 Abrams и израильский танк Merkava V соответственно.

T-72 был принят на вооружение Советской армии в 1973 году. Танк стоит на вооружении армий почти полусотни стран. Боевая машина регулярно модернизировалась, последняя на сегодня модификация — Т-72Б3М.