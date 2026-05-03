ВМФ России пополнило судно доставки ядерных ракет

Северный флот в ближайшее время получит морской транспорт вооружения проекта 20181 «Академик Макеев», в задачи которого, в частности, будет входить доставка ядерных ракет для боевых кораблей.

Морской транспорт вооружения усиленного ледового класса проекта 20181 «Академик Макеев» войдет в состав ВМФ после завершения комплекса испытаний. Судно предназначено для службы на Северном флоте и стало вторым кораблем данного проекта.

«Академик Макеев» предназначен для транспортировки, погрузки и выгрузки вооружения для надводных кораблей и подводных лодок. У судна четыре трюма, в которых помещается по две баллистические ракеты «Булава». Оно может действовать в любой точке Мирового океана, рассказал «Известиям» представитель производителя — центра судоремонта «Звездочка.

Длина судна — 107,6 метров, ширина — 17,8 метра, водоизмещение 6,3 тысячи тонн, экипаж 60 человек. Оно может принимать на борт вертолеты. Оснащен краном грузоподъемностью 90 тонн.

Головное судно серии проекта — «Академик Ковалев» — было построено в 2011–2015 годах. После включения в состав ВМФ оно приступило к службе на Тихоокеанском флоте. В том же 2015 году был заложен «Академик Макеев», строительство которого заметно затянулось.



«Академик Макеев» строился более десяти лет, поскольку при его создании пришлось заменить ряд критически важных импортных систем отечественными разработками. Сейчас судно проходит завершающие испытания и готовится к вводу в состав ВМФ.