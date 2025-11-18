Атомный «Сталинград»: Россия получит самые мощные ледоколы

Президент Владимир Путин дал старт строительству атомного ледокола «Сталинград». Судно станет шестым серийным ледоколом проекта 22220. Самый мощный в мире ледокольный флот позволит запустить круглогодичную навигацию в Арктике.

Корпус ледокола проекта 22220 Фото: © пресс-служба президента РФ

Всего будет построено семь ледоколов проекта 22220 — одно головное и шесть серийных. Головной ледокол «Арктика» и три серийных судна «Сибирь», «Урал», «Якутия» уже несут вахту в арктических водах, строительство ледоколов «Чукотка» и «Ленинград» еще продолжается.

Гигант с историческим именем

Путин принял участие в церемонии закладки атомного «Сталинграда» по видеосвязи. В ходе мероприятия генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев попросил у главы государства дать разрешение на закладку судна.

В ходе церемонии ветеран ВОВ, участник Сталинградской битвы Павел Винокуров передал гендиректору «Росатома» капсулу с землей с Мамаева кургана. Впоследствии она будет храниться на ледоколе.

Строить судно будут на верфи Балтийского завода в Санкт-Петербурге. По предварительным данным, спуск «Сталинграда» на воду запланирован в 2028 году, передача заказчику — в декабре 2030 года.

Закладку судна приурочили к 83-й годовщине начала контрнаступления советских войск под Сталинградом. Исторический документ о присвоении названия передали на хранение Волгоградскому областному совету ветеранов.

«Россия сегодня — единственная страна в мире, способная вести серийное производство, строительство мощных, надежных атомных ледоколов. И что принципиально — на базе собственных отечественных технологий», — отметил Путин.

Чем уникальны самые мощные ледоколы

Ледоколы проекта 22220 способны преодолевать льды трехметровой толщины. Длина судна — 173 метра, ширина — 34 метра, водоизмещение — более 33 тысяч тонн. Максимальная скорость на чистой воде — 22 узла (40,7 километров в час).

Атомное «сердце» ледоколов проекта 22220 — «спарка» из двух ядерных реакторов «Ритм-200», которые выдают 82 тысячи лошадиных сил. Одной заправки обогащенным ураном хватает на семь лет, а расчетный срок службы реакторов составляет полвека.

Нос судна дополнительно усилен — так называемый «ледовый пояс» пятиметровой высоты имеет толщину металла 46 миллиметров, в других местах толщина внешнего корпуса составляет около 30 миллиметров. Суммарная масса корпуса составляет более 60 тысяч тонн.

Головной ледокол проекта 22220 «Арктика» Фото : Kuzmixan / CC BY-SA 4.0

Главная особенность новейших ледоколов — изменяемая осадка. Они получили двойной корпус с возможностью закачки балластной воды. В штатном режиме осадка составляет 10,5 метра, при откачке балласта она уменьшается до 8,5 метра, что позволяет работать на мелководье.

Еще одна высокотехнологичная система — воздушная смазка корпуса. В передней части судна просверлены специальные отверстия, выпускающие воздух. Слой пузырьков, облепляющих днище, существенно снижает трение об лед.

Зачем России ледокольный флот

Ледоколы проекта 22220 заменят старые суда, построенные в советское время. Вывод из эксплуатации атомных ледоколов «Таймыр», «Вайгач», «Ямал» и «50 лет Победы» ожидается в 2030, 2033, 2031 и 2035 годах соответственно.

Новейший ледокольный флот позволит запустить круглогодичное движение по Северному морскому пути. Это один из самых перспективных логистических маршрутов для перевозки грузов между Азией и Европой. По планам, к 2030 году по нему перевезут 109 миллионов тонн грузов.

Сейчас морская торговля между этими регионами ведется через перегруженный Суэцкий канал, однако южный маршрут имеет протяженность более 23 тысяч километров, тогда как северный — всего 14 тысяч.

Кроме этого, защищенный от санкций Севморпуть, который постепенно превращается в глобальный Трансарктический транспортный коридор, обеспечит беспрепятственный и удобный экспорт российских углеводородов с арктических месторождений.