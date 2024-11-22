Удар «Орешником»: что известно о новой российской ракете

Россия впервые в истории применила по реальной цели баллистическую ракету средней дальности (РСД). Вместо ядерных боеголовок она имела гиперзвуковые боевые блоки. Это был дебют новой системы вооружений и четкий сигнал Западу. Что представляет собой ракетная система «Орешник»?

Запуск межконтинентальной баллистической ракеты Фото: © Минобороны России

«В боевых условиях было проведено, в том числе, и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности, в данном случае с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении», — заявил накануне президент России Путин.

На территории Украины в городе Днепропетровске в четверг вечером, 21 ноября было поражено предприятие «Южмаш» — один из крупнейших и известных еще со времен Советского Союза промышленных комплексов, производящих ракетную технику.

По словам Путина, испытания системы «Орешник» прошли успешно, цель пуска достигнута. Президент отметил, что эти ракеты невозможно перехватить. Они атакуют со скоростью 10 махов, это 2,5-3 километра в секунду.

«Современные, имеющиеся в мире системы противовоздушной обороны и создаваемые американцами системы противоракетной обороны в Европе подобные ракеты не перехватывают», — сказал российский лидер.

Потомок «Пионера»

В 1976 году в Советском союзе был принят на вооружение комплекс РСД-10 «Пионер» с твердотопливной баллистической ракетой средней дальности. Он мог наносить удары на дальность 600 до 5500 километров. Ракета имела ядерное оснащение: либо моноблочную боеголовку, либо три разделяемые головные части с индивидуальным наведением.

«Пионер» создавался, прежде всего, для ударов по силам НАТО в Европе. Его появление без преувеличения шокировало натовских военных. РСД-10 был первым в мире полностью мобильным стратегическим ракетным комплексом. Он размещался на базе специальной шестиосной машины повышенной проходимости.

Ракетный комплекс средней дальности РСД-10 «Пионер» Фото : George Chernilevsky

Комплекс мог запускать ракеты как со стационарных позиций, так и с любых заранее подготовленных площадок. Перед нанесением ядерного удара «Пионеры» должны были разъехаться по секретным маршрутам. Обнаружить их было практически невозможно. На Западе РСД-10 был известен как SS-20 — «Гроза Европы».

После подписания между СССР и США договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в 1987 году все «Пионеры» были уничтожены. К моменту подписания договора на боевом дежурстве и в арсеналах находились 650 ракет РСД-10, две трети из которых были нацелены на Европу.

Последователь «Рубежа»

В 2011 году стало известно, что Россия ведет разработку нового стратегического комплекса Р-26 «Рубеж». По данным из открытых источников, он должен был стать облегченной версией мобильного комплекса «Тополь»: ракета имела вместо трех ступеней две.

«Рубеж» в отличие от «Тополя» имел ограниченную дальность. В связи с этим США обвинили Россию в том, что Р-26 нарушает ДРСМД, поскольку попадает под классификацию ракеты средней дальности. В 2018 году работы по комплексу «Рубеж» были закрыты и он был исключен из госпрограммы вооружений.

Но в 2019 году США в одностороннем порядке вышли из ДРСМД. И тогда же российские эксперты заговорили о возвращении РСД-10 «Пионер» и РС-26 «Рубеж». В июне 2024 года Путин заявил, что нужно возобновлять производство ракет средней дальности.

На основе гиперзвука

«Гиперзвуковую ракету средней дальности наземного базирования нам, как известно, обещали уже больше пяти лет назад. Ну, получается, работы шли, и вот пришли к испытательному пуску, видимо, с полигона "Капустин Яр" в, достоверно, район "Украина"», — отметил научный сотрудник ИМЭМО РАН, сооснователь проекта «Ватфор» Дмитрий Стефанович.

По его словам, сложно достоверно определить, что же такое «Орешник — может быть и развитие «легкой» ракеты «Рубеж» с прикручиванием нового типа боевого оснащения, может быть и нечто совсем новое, тем более, наработок ракетных КБ всегда было с запасом.

Военный эксперт, научный сотрудник ИМЭМО РАН Илья Крамник считает, что по «Южмашу» в Днепропетровске была применена твердотопливная ракета средней дальности.

«Оснащена маневрирующими головными блоками, видимо с бесплатформенным разведением. Заодно и "мертвую зону" по минимальной дальности можно существенно поджать с таким подходом. Очевидно мобильная. С определенной долей вероятности — представляет собой сокращенный на одну ступень "Ярс-М"», — написал в своем телеграм-канале Крамник.

Сигнал Западу

Стефанович понадеялся, что после применения «Орешника» по Украине «внутри, и особенно снаружи станут чуть меньше иронизировать над возможностью и готовностью военно-политического руководства Российской Федерации продолжать повышать ставки».

«За время конфликта многие западные лидеры перестали считать российский ответ чем-то реальным и осуществимым. Произошедшее сегодня доказало обратное. Возможно, это пойдет в копилку таких лидеров, как канцлер ФРГ Олаф Шольц, которые на протяжении некоторого времени демонстрировали неготовность к эскалации», — сказал «Ведомостям» научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунова.

Эксперт лондонского Объединенного королевского института по исследованию вопросов безопасности и обороны Мэттью Сэвилл назвал сигналом удар по Украине новейшей ракетой.

«В действительности это сигнал Западу: "Мы рады вступить в соревнование в сфере баллистических ракет средней дальности. Они могут быть и с ядерными боеголовками. Вы действительно хотите идти на такой риск?"» — сказал агентству Associated Press Сэвилл.