Книга Симоньян задним числом появилась в лонг-листе «Большой книги»

Маргарита Симоньян
Фото: © пресс-служба президента РФ

Книга Маргариты Симоньян «В начале было Слово — в конце будет Цифра» появилась в лонг-листе премии «Большая книга» после объявления номинантов. Организаторы объяснили это «крайне неприятной ошибкой».

Изначально в длинном списке «Большой книги» было 39 произведений (из них 10 в номинации «Нон-фикшн»). Однако к 23 апреля в списке появилась книга Симоньян. В номинации «Художественная литература» представлены 30 писателей, в «Нон-фикшн» количество не изменилось.

Директор литературной премии «Большая книга» Татьяна Восковская в телеграм-канале заявила, что произошла «крайне неприятная ошибка».

При подготовке материалов к пресс-конференции часть данных из внутренней таблицы Excel неверно перенесли «по невниманию». «Пропала строка с книгой Маргариты Симоньян "В начале было Слово — в конце будет Цифра", а также в названии книги Анны Чудиновой "Шепот застывшей воды" было оставлено «автор», ранее вписанное в столбец "Номинатор"», — объяснила Восковская.

Короткий список премии объявят 3 июня.

«В начале было Слово — в конце будет Цифра» — роман-антиутопия, описывающий цифровой апокалипсис. Книга посвящена поиску спасения человечества от всесильного искусственного интеллекта в контексте библейских пророчеств и противостояния цифровой реальности.

Еще по теме
Вышла новая книга Виктора Пелевина
Третьяковка отдала РПЦ иконы Владимирской и Донской Богоматери
Комикс о Владимире Путине выпустили в Монголии
«Ночь театрального искусства» пройдет в России
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Адам Кадыров увеличил количество медалей
Узбекская игра стала самой продаваемой в мире
Месяц рассекретили в шоу «Маска»
Евросоюз «повесил» украинский кредит на Россию
ФСБ сорвала теракт против руководства Роскомнадзора. ВИДЕО
США пригласят Путина на саммит G20 в Майями
Дуров сообщил о повестке со статусом «подозреваемого» в России
Тимати отреагировал на попадание в санкционный список Евросоюза
Раскрыт размер нового налога для электроники
Герасимов рассказал о наступлении российских войск
Путин назвал приоритетную задачу России
Лукашенко назвал Трампа и Путина «императорами»
Россиянам бесплатно раздадут георгиевские ленточки