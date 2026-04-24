Книга Симоньян задним числом появилась в лонг-листе «Большой книги»

Книга Маргариты Симоньян «В начале было Слово — в конце будет Цифра» появилась в лонг-листе премии «Большая книга» после объявления номинантов. Организаторы объяснили это «крайне неприятной ошибкой».

Изначально в длинном списке «Большой книги» было 39 произведений (из них 10 в номинации «Нон-фикшн»). Однако к 23 апреля в списке появилась книга Симоньян. В номинации «Художественная литература» представлены 30 писателей, в «Нон-фикшн» количество не изменилось.

Директор литературной премии «Большая книга» Татьяна Восковская в телеграм-канале заявила, что произошла «крайне неприятная ошибка».

При подготовке материалов к пресс-конференции часть данных из внутренней таблицы Excel неверно перенесли «по невниманию». «Пропала строка с книгой Маргариты Симоньян "В начале было Слово — в конце будет Цифра", а также в названии книги Анны Чудиновой "Шепот застывшей воды" было оставлено «автор», ранее вписанное в столбец "Номинатор"», — объяснила Восковская.

Короткий список премии объявят 3 июня.

«В начале было Слово — в конце будет Цифра» — роман-антиутопия, описывающий цифровой апокалипсис. Книга посвящена поиску спасения человечества от всесильного искусственного интеллекта в контексте библейских пророчеств и противостояния цифровой реальности.