Третьяковка отдала РПЦ иконы Владимирской и Донской Богоматери

Третьяковская галерея передает Русской православной церкви древние иконы: «Богоматерь Владимирская» XII века и «Богоматерь Донская» XIV века, сообщило учреждение в телеграм-канале.

Иконы «будут переданы в безвозмездное пользование Кафедральному соборному Храму Христа Спасителя» и появятся там с 4 апреля. После Донскую Богоматерь отдадут в Донской мужской монастырь в Москве, где сейчас идет реставрация, а Владимирская останется в ХХС.

Памятники древнерусской живописи будут находиться в специализированных витринах с поддержанием оптимального климата, чтобы исключить возможные риски ухудшения состояния икон.

Владимирская икона Божией Матери считается самой ранней из известных сохранившихся и одной из самых чтимых чудотворных икон Русской православной церкви. Ее привезли на Русь из Константинополя около 1130 года. Донскую икону Божией Матери приписывают кисти Феофана Грека и датируют 1380 годом.

Президент России Владимир Путин в 2023 году передал икону Андрея Рублева «Троица» Русской православной церкви по «многочисленным просьбам верующих». Сотрудники Третьяковской галереи и искусствоведы обращали внимание на возможную угрозу сохранности иконы.