Третьяковка отдала РПЦ иконы Владимирской и Донской Богоматери

Sibnet.ru
Третьяковская галерея передает Русской православной церкви древние иконы: «Богоматерь Владимирская» XII века и «Богоматерь Донская» XIV века, сообщило учреждение в телеграм-канале.

Иконы «будут переданы в безвозмездное пользование Кафедральному соборному Храму Христа Спасителя» и появятся там с 4 апреля. После Донскую Богоматерь отдадут в Донской мужской монастырь в Москве, где сейчас идет реставрация, а Владимирская останется в ХХС.

Памятники древнерусской живописи будут находиться в специализированных витринах с поддержанием оптимального климата, чтобы исключить возможные риски ухудшения состояния икон.

Владимирская икона Божией Матери считается самой ранней из известных сохранившихся и одной из самых чтимых чудотворных икон Русской православной церкви. Ее привезли на Русь из Константинополя около 1130 года. Донскую икону Божией Матери приписывают кисти Феофана Грека и датируют 1380 годом.

Президент России Владимир Путин в 2023 году передал икону Андрея Рублева «Троица» Русской православной церкви по «многочисленным просьбам верующих». Сотрудники Третьяковской галереи и искусствоведы обращали внимание на возможную угрозу сохранности иконы.

Еще по теме
Страстная неделя началась у православных
Вербное воскресенье отметят православные
Православные отметят Лазареву субботу
Схождение Благодатного огня пройдет в закрытом режиме
смотреть все
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Самое популярное
«Столото» отказалось выплатить джекпот победителю лотереи
Появилась новая теория рождения Вселенной
«Недетские» наряды танцовщиц Наташи Королевой вызвали скандал
Подтвержден древнейший компьютерный миф
Мультимедиа
Родоначальница кроссоверов «Нива». ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Три размера: чем отличаются хоккейные площадки
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Самое обсуждаемое
29
Дуров оценил блокировку Telegram в России
22
Матвиенко объяснила, почему Россия не похищает Зеленского
18
Германия запретила мужчинам покидать страну без разрешения
15
Полет к Луне стартовал с экстренного ремонта туалета
15
Маштабный сбой произошел у Сбера и других банков