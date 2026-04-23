Вышла новая книга Виктора Пелевина

Новая книга Виктора Пелевина «Возвращение Синей Бороды» вышла 23 апреля, ее выпустило издательство «Эксмо».

Книгу уже можно найти в книжных магазинах и на маркетплейсах. Кроме того, новинка будет доступна в аудио-версии и в оцифрованном виде эксклюзивно — по подписке «Яндекс плюс» в «Яндекс книгах», а также на «Литрес».

Впервые за многие годы новое произведение Пелевина выйдет не осенью, а весной. Ее сюжет основан на деле американского финансиста Джеффри Эпштейна — автор откроет «тайну зловещего острова Синей бороды», отмечает пресс-служба издательства.

«Новое расследование Константина Голгофского срывает покровы с тайн зловещего острова и разоблачает чудовищное моральное падение мировых элит с радикально новой стороны», — говорится в аннотации к роману.

Предпоследний роман Пелевина вышел в сентябре 2025 года — «A Sinistra» стало пятым произведением из цикла Transhumanism Inc. «Возвращение Синей Бороды» — 23-й роман писателя, к этому цикла книга не относится.