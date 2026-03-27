«Ночь театрального искусства» пройдет в России

Sibnet.ru
Реконструкция Оперного театра
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Всероссийская акция «Ночь театрального искусства» пройдет во всех регионах России, она приурочена к 150-летию Союза театральных деятелей РФ, сообщается на официальном сайте мероприятия.

Театры и культурные площадки всей страны в ночь на 28 марта откроют свои двери для зрителей и представят программы и мероприятия, раскрывающие разнообразие форм и жанров театрального искусства, отмечается в сообщении.

Акция призвана способствовать формированию единого культурного пространства, подчеркивая значимость театра как важнейшей части национальной культуры. Каждый регион создаст свою собственную программу, учитывая общую концепцию проекта и местные культурные традиции.

Программа включает показы вечерних и ночных спектаклей, экскурсии за кулисы, открытые репетиции, творческие встречи, лекции, мастер-классы, читки пьес и другие форматы, позволяющие зрителям по-новому взглянуть на театральное искусство.

Все мероприятия «театральной ночи» будут бесплатными, однако на некоторые события с ограниченным числом мест потребуется предварительная регистрация.

