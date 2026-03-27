Комикс о Владимире Путине выпустили в Монголии

Монгольский писатель Дашзэвэг Сайнбаяр выпустил иллюстрированную книгу о президенте России «Putin the Great» («Великий Путин»), сообщило посольство Монголии в России в телеграм-канале.

«Популярным языком красочных картинок автор рассказал о сложных геополитических проблемах мировой политики и вкладе лидера России в развитие Монголии», — говорится в посте.

«Я был потрясен изменениями в Москве в 2012 году, потому что пережил в ней лихие 90-е годы. Мой дядя, живущий в столице России, объяснил, что все изменения связаны с Владимиром Владимировичем Путиным. Я стал читать книги, смотреть документальные фильмы и был удивлен, как за такой короткий срок можно поставить страну на ноги», — рассказал Сайнбаяр ТАСС.

Сайнбаяр считает, что Монголия за 30 лет добилась очень низких результатов, поэтому хочет, чтобы у страны был «сильный, мощный, умный, быстрый президент». По словам писателя, книга выпущена в виде комиксов, потому что рассчитана на молодежную аудиторию.