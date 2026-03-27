Комикс о Владимире Путине выпустили в Монголии

Монгольский писатель Дашзэвэг Сайнбаяр
Фото: © телеграм-канал «Посольство России в Монголии»

Монгольский писатель Дашзэвэг Сайнбаяр выпустил иллюстрированную книгу о президенте России «Putin the Great» («Великий Путин»), сообщило посольство Монголии в России в телеграм-канале.

«Популярным языком красочных картинок автор рассказал о сложных геополитических проблемах мировой политики и вкладе лидера России в развитие Монголии», — говорится в посте.

«Я был потрясен изменениями в Москве в 2012 году, потому что пережил в ней лихие 90-е годы. Мой дядя, живущий в столице России, объяснил, что все изменения связаны с Владимиром Владимировичем Путиным. Я стал читать книги, смотреть документальные фильмы и был удивлен, как за такой короткий срок можно поставить страну на ноги», — рассказал Сайнбаяр ТАСС.

Сайнбаяр считает, что Монголия за 30 лет добилась очень низких результатов, поэтому хочет, чтобы у страны был «сильный, мощный, умный, быстрый президент». По словам писателя, книга выпущена в виде комиксов, потому что рассчитана на молодежную аудиторию.

Еще по теме
Депутаты Госдумы встретятся с представителями Трампа в США
СМИ узнали о тайной встрече Ди Вэнса с властями Ирана
Иран отверг план США по прекращению войны
Иран поставил условие для переговоров с США
смотреть все
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Блокировка кредита в €90 млрд разозлила Зеленского
Снимок обнаженного Зеленского нашли в файлах Эпштейна
Обматеривший Чака Норриса и россиян депутат столкнулся с проблемами
Лиса сняла маску в шоу «Маска»
Умер легендарный Чак Норрис
Венгрия и Словакия заблокировали выплату Украине кредита ЕС
Россия констатировала провал «блицкрига» США против Ирана
Началась скрытая блокировка Telegram в России
Кто такие люди-нарциссы
Магия белой дымки: как использовать главный цвет года
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Если мало платят: подработка вместо увольнения
Стоит ли возвращаться к бывшим
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Три размера: чем отличаются хоккейные площадки
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
«Шар смерти» и другие неизвестные существа в водах Антарктиды. ФОТО
Как табак завоевал мир
34
Трамп объявил мораторий на удары по Ирану
21
Саудовская Аравия присоединится к ударам по Ирану
20
СМИ узнали о скором начале наземной операции США в Иране
17
Составлен рейтинг самых популярных сериалов в России
15
Адам Кадыров появился на совещании с погонами майора