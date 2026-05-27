Мусульмане Новосибирска совершили обряды на Курбан-байрам. ФОТО

Рассвет только-только начинает растворять белесую мглу над Новосибирском, а у Соборной мечети уже яблоку негде упасть. Прилегающие дворы и парковки плотно забиты людьми. Смуглые мужчины расстилают молитвенные коврики, снимают обувь. Мусульмане начинают отмечать главный праздник — Курбан-байрам.

Курбан-байрам знаменует завершение ежегодного паломничества в Мекку и Медину к святыням ислама. В 2026 году главный день Курбан-байрама выпал на 27 мая.

Как проходит Курбан-байрам

Поток людей в тюбетейках, кепках и капюшонах густеет еще до восхода. Люди идут со всех сторон, в руках сумки с молитвенными ковриками. На их пути замотанные в хиджабы одинокие женщины-попрошайки.

Конфликты в этот день большая редкость — в Курбан-байрам совершение порицаемых действий считается мусульманами кощунством. Но вокруг мечети дежурят полицейские наряды, экипажи скорой помощи и ГАИ.

Коллективный намаз начинается ровно в 5.50 утра. Согласно правилам, праздничная молитва в Курбан-байрам читается сразу после восхода солнца — когда оно «поднимется над землей на высоту одного копья».

Испуганные голуби взлетают в небо под громкий речитатив «Аллаху Акбар, Аллаху Акбар!». По команде имама тысячи тел одновременно уходят в поясной поклон. Затем поднимают руки к небу, раскрывая ладони. Почти абсолютная синхронность.

Молитвенные ряды состоят только из мужчин, кое-где на ковриках расположились мальчики-подростки. Коллективный намаз могут посещать женщины, однако для них это необязательно. Мусульманок на площади перед Соборной мечетью нет.

Намаз завершается короткой проповедью из двух частей, за ней следует завершающее чтение Священного Корана. Только после всех этих процедур происходит главное событие дня — обряд жертвоприношения.

Ритуал жертвоприношения

Главный ритуал Курбан-байрама в последние годы претерпел изменения — если раньше животных нередко закалывали прямо на площадке у мечети, то теперь действие перенесли в специально отведенное место за городом.

Именно там совершают заклание, после чего мясо доставляют на территорию мечети, где его забирают хозяева. Кандидатов тщательно отбирают — жертвенные животные должны быть здоровы, упитаны, возрастом не младше года.

Традиционно это баран, хотя по канонам разрешается и заклание быков, коз и верблюдов. Мясо делят на три части: одна — для семьи, вторая — для родственников, третья — для бедных.

После завершения обряда верующие обнимаются, звучат поздравления. Площадь перед мечетью быстро пустеет — мужчины расходятся по домам, чтобы сесть за праздничный стол. Сам праздник продлится до 29 мая.

Что празднуют на Курбан-байрам

История праздника Курбан-байрам связана с пророком Ибрахимом (в Библии — Авраамом) и воспроизводит сюжет из Корана, в котором пророку во сне является ангел и повелевает принести в жертву сына.

Несмотря на всю любовь к ребенку, Ибрахим согласился на жертвоприношение. Когда Аллах убеждается в верности пророка, то останавливает его — испытание пройдено. Взамен он получает жертвенного барана.

Впервые Курбан-байрам отпраздновали около 623 года, на второй год переселения пророка Мухаммада из Мекки в Медину. Жертвоприношение в исламе в итоге стало символом полной покорности Богу.

В России праздник широко отмечают в мусульманских регионах. В 2026 году официальные выходные дни на Курбан-байрам объявлены в Адыгее, Башкортостане, Дагестане, Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Татарстане, Чечне и в Крыму.