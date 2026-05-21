Одежду с иностранными надписями запретили в томской школе

Источник:
Sibnet.ru
Школьница
Фото: © magnific

Ученикам в школе №1 города Кедрового Томской области запретили носить одежду с надписями на иностранных языках, чтобы противодействовать «пропаганде противоправного поведения», следует из приказа.

Документ о внесении изменений в приказ «Об усилении мер по профилактике распространения рисков радикализации среди детей и молодежи» был опубликован на сайте МКОУ СОШ №1 г. Кедрового (сейчас страница выдает ошибку 404) и распространился в СМИ и соцсетях.

«В целях противодействия пропаганде противоправного поведения, радикализации, асоциальных идей запрещается носить одежду с надписями на иностранных языках, за исключением случаев, когда эти надписи являются частью зарегистрированного товарного знака производителя одежды и не содержит информации, противоречащей законодательству РФ и принципам общечеловеческой морали», — говорилось в документе.

ЛДПР направит обращение в Рособрнадзор с требованием проверить обоснованность действий департамента образования Томской области и образовательных организаций области и другие регионы, в случае если ими были приняты решения о запрете ношения одежды с иностранными надписями, сообщила пресс-секретарь партии Элеонора Кавшар в телеграм-канале.

