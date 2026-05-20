Путин снял пиджак и улетел из Китая

Президент Владимир Путин завершил официальный двухдневный визит в Китай, российский лидер поднялся на борт самолета и покинул Пекин.

Китайские телеканалы обратили внимание, что перед отлетом Путин непринужденно снял пиджак в аэропорту. Пользователи соцсетей в КНР посчитали данный жест признаком уверенности и комфорта.

Путин прибыл в Китай вечером 19 мая по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Церемония официальной встречи президента России и российской делегации прошла на площади Тяньаньмэнь.

Переговоры лидеров двух стран состоялись на второй день визита. С российской стороны в расширенной встрече участвовали вице-премьеры, министры, представители администрации президента и крупного бизнеса. По их итогам стороны подписали около 40 документов.

Перед визитом в Пекин президент России обратился к гражданам Китая. Он назвал председателя КНР Си Цзиньпина «давним добрым другом» и заявил, что российско-китайская стратегическая связка играет стабилизирующую роль на мировой арене.