НАТО окружит Россию «автономной зоной»

НАТО создаст «автономную зону» с сенсорами, беспилотными системами и дальнобойными огневыми средствами у границ России.

Инициатива называется «Сдерживание на восточном фланге», уточнил заместитель начальника штаба по вопросам трансформации и интеграции командования сухопутных войск НАТО Крис Гент, передает издание Defense News.

По его словам, создание такой зоны отвечает современным условиям ведения боевых действий. Гент уточнил, что в рамках инициативы альянс также планирует установить на своих восточных границах акустические и электрооптические датчики и системы противодействия дронам.

Представитель НАТО подчеркнул, что одной из главных задач остается оценка количества автономных систем у стран блока и эффективности их применения. Для этого потребуется проводить специальные учения.