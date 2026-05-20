Команда переговорщиков Трампа посетит Москву

Президент России Владимир Путин и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф посетит Россию в скором будущем, сообщил спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев.

«В ближайшее время», — сказал Дмитриев в ответ на вопрос журналисту Life Александру Юнашеву о том, когда Уиткофф посетит Россию.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил, что Вашингтон не оставляет вопрос о решении украинского конфликта. Об этом свидетельствует активность телефонных переговоров между США и Россией.

Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что контакты Ушакова с Уиткоффом идут постоянно, но четких планов по возможному визиту последнего в Россию пока нет.

В предыдущий раз американские переговорщики посещали Россию в конце января. После начала военной операции США и Израиля против Ирана участие американской стороны в переговорах по Украине было приостановлено.

