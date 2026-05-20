Путин обсудил с Си Цзиньпином экономику и Ближний Восток

Российско-китайские переговоры на высшем уровне состоялись в Пекине. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили стратегическое партнерство, экономическое сотрудничество и международную повестку.

«Сегодня наши отношения вышли на беспрецедентно высокий уровень, являя собой образец подлинно всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия», — приводит пресс-служба Кремля заявление Путина.

Путин сообщил, что за четверть века товарооборот между Россией и Китаем вырос более чем в 30 раз и уверенно превышает отметку в 200 миллиардов долларов.

Локомотивом сотрудничества остается энергетика, где Россия выступает надежным поставщиком, а Китай — ответственным потребителем. «В нынешней напряженной ситуации на международной арене наша тесная связка особенно востребована», — подчеркнул российский лидер.

Си Цзиньпин отметил, что взаимоотношения России и Китая, основанные на взаимном уважении, вносят в хаотичный мир предсказуемость и стабильность. «Текущая международная обстановка претерпевает серьезные изменения, и мир сталкивается с опасностью возвращения к закону джунглей», — сказал Си Цзиньпин.



Он заявил, что ситуация на Ближнем Востоке находится на критическом этапе между войной и миром. По его словам, скорейшее прекращение конфликта на Ближнем Востоке поможет снизить риски для стабильных поставок энергоресурсов и международной торговли.