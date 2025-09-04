НАВЕРХ

Стартовал чемпионат мира по Dota 2

The International 2025
Фото: © Valve

Чемпионата мира по киберспортивной дисциплине Dota 2 стартовал 4 сентября в немецком Гамбурге. Турнир The International 2025 собрал 16 коллективов со всего мира.

Мероприятие пройдет в два этапа. Так называемая «Дорога на The International» состоится 4-7 сентября, а основной этап — с 11 по 14 сентября. Заключительные матчи с участием восьми лучших команд пройдут на арене в присутствии тысяч зрителей.

Призовой фонд The International постоянно пополняется за счет продаж наборов поддержки команд, комментаторов и ведущих трансляций. Их можно приобрести в клиенте Dota 2. В настоящее время он превышает 2,3 миллиона долларов.

Россия удерживает лидерство по количеству участников The International 2025 — на чемпионате выступят сразу 16 профессиональных киберспортсменов из РФ (всего их будет 80). Второе место принадлежит Китаю, а третье — Филиппинам.

Официальные прямые трансляции The International 2025 будут проводиться на русском, английском, китайском и испанском языках. Смотреть эфиры можно на платформе Twitch. 

