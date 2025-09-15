Определился победитель чемпионата мира по Dota 2

Команда Team Falcons стала чемпионом мира в киберспортивной дисциплине по Dota 2. В гранд-финале The International 2025 арабский коллектив обыграл китайскую команду Xtreme Gaming со счетом 3:2.

За Team Falcons выступает российский игрок Станислав «Malr1ne» Поторак. Победитель турнира заработает более 1,1 миллиона долларов, а также получит главный приз чемпионата — Эгиду.

Team Falcons дважды уступала в счете по ходу серии, но после 1:2 выиграла две карты подряд, при этом решающая партия длилась более часа.

Третье и четвертое место на The International 2025 заняли две российские команды — PARIVISION и BetBoom Team.