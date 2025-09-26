Минпросвещения опровергло включение Dota 2 и CS в школьную программу

Министерство просвещения РФ опровергло информацию о включении киберспортивных дисциплин Dota 2, CS и EA FC в школьную программу по физкультуре. Официальный комментарий распространила пресс-служба ведомства.

«Минпросвещения России не поддерживало законопроект, который бы допускал использование компьютерных игр в программе предмета «Физическая культура». Разработка таких проектов не ведется», — говорится в заявлении.

Ведомство уточнило, что готовит совместно с Всероссийской федерацией фиджитал спорта проект факультативного модуля «Фиджитал-спорт». Решение о том, включать его в образовательную программу или нет, школы будут принимать самостоятельно. При этом включение компьютерных игр в школьную программу не рассматривается.

Информация о том, что минпросвещения одобрило внедрение уроков по Counter-Strike, Dota 2 и другим играм на физкультуре в школах появилась накануне в телеграм-каналах и была растиражирована СМИ.

Всероссийская федерация фиджитал спорта создана 23 февраля 2023 года. Ее возглавляет Олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира по спортивной гимнастике Никита Нагорный.

Под фиджитал спортом подразумевается объединение цифровой и физической активности. Официальные дисциплины: ритм-симулятор, двоеборье – тактическая стрельба, двоеборье – автомодель, двоеборье – единоборство и преследование с препятствиями.

Дисциплина «Ритм-симулятор» основана на компьютерной игре Just Dance от Ubisoft. Участники должны под музыку как можно точнее повторять движения за виртуальным танцором на экране.

В дисциплине «Двоеборье – тактическая стрельба» спортсмены сначала сражаются друг против друга в шутере Counter-Strike 2, а затем переходят на настоящую арену, где соревнуются в лазертаге.

По аналогичной схеме – компьютерная игра плюс офлайновая часть с физической нагрузкой – устроены соревнования в других дисциплинах.



