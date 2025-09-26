НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Минпросвещения опровергло включение Dota 2 и CS в школьную программу

Источник:
Sibnet.ru
115 0
Фото: © Всероссийская федерация фиджитал спорта

Министерство просвещения РФ опровергло информацию о включении киберспортивных дисциплин Dota 2, CS и EA FC в школьную программу по физкультуре. Официальный комментарий распространила пресс-служба ведомства.

«Минпросвещения России не поддерживало законопроект, который бы допускал использование компьютерных игр в программе предмета «Физическая культура». Разработка таких проектов не ведется», — говорится в заявлении.

Ведомство уточнило, что готовит совместно с Всероссийской федерацией фиджитал спорта проект факультативного модуля «Фиджитал-спорт». Решение о том, включать его в образовательную программу или нет, школы будут принимать самостоятельно. При этом включение компьютерных игр в школьную программу не рассматривается.

Информация о том, что минпросвещения одобрило внедрение уроков по Counter-Strike, Dota 2 и другим играм на физкультуре в школах появилась накануне в телеграм-каналах и была растиражирована СМИ.

Всероссийская федерация фиджитал спорта создана 23 февраля 2023 года. Ее возглавляет Олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира по спортивной гимнастике Никита Нагорный.

Под фиджитал спортом подразумевается объединение цифровой и физической активности. Официальные дисциплины: ритм-симулятор, двоеборье – тактическая стрельба, двоеборье – автомодель, двоеборье – единоборство и преследование с препятствиями.

Дисциплина «Ритм-симулятор» основана на компьютерной игре Just Dance от Ubisoft. Участники должны под музыку как можно точнее повторять движения за виртуальным танцором на экране.

В дисциплине «Двоеборье – тактическая стрельба» спортсмены сначала сражаются друг против друга в шутере Counter-Strike 2, а затем переходят на настоящую арену, где соревнуются в лазертаге.

По аналогичной схеме – компьютерная игра плюс офлайновая часть с физической нагрузкой – устроены соревнования в других дисциплинах.


Еще по теме
Миронов призвал запретить домашние задания на выходные
Время на выполнение домашнего задания утвердили в России
Около 90% детей мигрантов не попали в российские школы
Вузам установят предельное число платных мест
смотреть все
Жизнь #Образование #Киберспорт #Симуляторы
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Налог на вклады в 2025 году: когда и сколько платить
Ким Чен Ын заявил о секретном оружии
Российские танки задали моду в мире
Центробанк увидел «очень высокий» рост зарплат
Обсуждение (0)
О самом главном
Как распознать ложь по методикам ФБР
Какие смайлы можно использовать в деловой переписке
Кто никогда не станет руководителем
Стоит ли возвращаться к бывшим
Конфликт с ребенком: как ссориться правильно
Что спросить у работодателя на собеседовании
Все статьи
Мультимедиа
Самые удивительные подводные снимки. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Топ комментариев

Uynachalnica

Путин резко повысил зарплаты губернаторов...

DADMAL

Вы где такое взяли да когда же вы уже спуститесь с небес на землю грешную достали честное слово.

pepelmetal

Так нужно не за что-то, а в принципе их постоянно долбить!

se 34

Трампу можно верить он человек слова, Забрал панамский канал, сделал канаду штатом США, Гренландию присоединил,...