Рособрнадзор перечислил запреты на ЕГЭ-2026

Рособрнадзор определил, что запрещено делать выпускникам во время сдачи единых государственных экзаменов (ЕГЭ) в 2026 году. За нарушение правил будет удалять с экзамена.

Находясь в пункте проведения экзамена, нельзя выполнять работу несамостоятельно или общаться с другими участниками, приводит РИА Новости соответствующий документ Рособрнадзора.

Сдающим не позволят иметь при себе средства связи, вычислительную технику, справочные материалы, письменные заметки и другие носители информации, кроме тех, которые разрешены к использованию для выполнения заданий по некоторым предметам.

Участникам ЕГЭ нельзя фотографировать бланки и переписывать задания в черновики. Их наряду с бумажными или электронными экзаменационными материалами не разрешат вынести из аудитории. Также во время экзамена запрещено перемещаться без сопровождения организатора, разговаривать и обмениваться любыми предметами.

За нарушение этих правил участника удалят из пункта проведения экзамена. Ему выдадут соответствующий акт, второй экземпляр которого направят в ГЭК.



Единые государственные экзамены начнутся 1 июня с истории, литературы и химии. С 22 по 25 июня предусмотрены резервные дни. Также 8 и 9 июля выпускники по желанию могут пересдать один из предметов.