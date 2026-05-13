Устный экзамен по истории введут для девятиклассников в 2028 году

Устный экзамен по истории для выпускников 9-х классов станет обязательным с 2028 года, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев на встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

«В 2028 году у нас появится третий обязательный экзамен — устный по истории. Это важный предмет», — приводит пресс-служба российского правительства слова Музаева.

Он добавил, что перед запуском новой формы аттестации ведомство проведет апробацию и общественное обсуждение инициативы с педагогами, экспертами и учениками.

Ранее Музаев говорил, что новый формат экзамена по истории не станут делать слишком сложным, чтобы не вызвать отторжения.

«Экзамены — дело непростое. Это испытание для ребят, для родителей, для учителей. Надо сделать так, чтобы такие процедуры не вызывали лишних волнений», — отметил Мишустин.

